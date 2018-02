Risi obljubljajo boj do konca

Pjongčang - Po dveh zmagah v skupinskem delu turnirja v Pjongčangu sedaj slovensko hokejsko reprezentanco na olimpijskih igrah čaka najtežji test. Če ga položijo, bodo ponovno v četrtfinalu, če ne, pa odhajajo domov. Za to bodo morali risi ugnati Norvežane, na strani katerih je tradicija v medsebojnih srečanjih, saj Skandinavcev na velikih tekmovanjih še niso premagali. Predstave na tem turnirju v položaj favorita postavljajo Slovenijo. Kljub vsemu pa so v slovenskem taboru previdni, saj vedo, da je to prva tekma na teh igrah, ki dejansko prinaša nekaj več.

Selektor Kari Savolainen je kot prvega vratarja že določil Gašperja Krošlja, po poročanju STA pa takole opisal pripravo na tekmo: »Zdaj smo v odločilni fazi tekmovanja. Moramo poskrbeti, da bomo spet imeli hitre noge. Danes ni bilo nič posebnega, trening smo tudi malo skrajšali, da se ne bi preveč utrudili. Vsak tekmec je za nas izziv. Še vedno smo mi tisti, ki moramo poskrbeti za presenečenja. Proti Norvežanom imamo nekaj slabih spominov, a če se moštvo iz tega ne bi česa naučilo, bi bilo to neumno. Danes bomo imeli še sestanek, na katerem bomo dodelali še zadnje malenkosti.«

Norveški hokejisti so se s slovenskimi do sedaj udarili trikrat. Leta 2013 in 2015 so bili na svetovnem prvenstvu boljši s 3:1, na lanskem pa zabili še dva gola več in slavili zmago s 5:1. Z zgodovino pa se slovenski reprezentantje ne obremenjujejo, o čemer priča tudi izjava Roka Tičarja: »To bo nova tekma. Zgodovina ne kaže ravno nam v prid, a začelo se bo z 0:0. Norvežani igrajo agresivno in skušajo vsakega nasprotnika zbosti ali tepsti. So dobri drsalci z dobrim sistemom. Mi pa bomo pripravljeni, sveži, z borbenostjo in dobrim začetkom prve tretjine, da vsi pridemo v ritem, potem je lažje za vse. Obe ekipi igrata podoben hokej, z veliko drsanja in borbenosti, odločale pa bodo malenkosti in želja. Treba je imeti željo, ker ne igraš vsak dan tako pomembnih tekem. Čas je, da jim vrnemo za nazaj.«

Spored razigravanja, torek

4.10 ZDA : Slovaška

8.40 Slovenija : Norveška

13.10 Finska : Južna Koreja

13.10 Švica : Nemčija