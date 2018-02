Risi odhajajo domov: Norvežani slavili po podaljšku

Pjongčang - Slovenski hokejisti se poslavljajo z olimpijskih iger v Pjongčangu, potem ko so v razigravanju za četrtfinale z 1:2 izgubili z Norvežani. Slovenci so vodili večji del srečanja - v sedmi minuti je zadel Jan Urbas -, nekoliko so popustili le v zadnji tretjini, kar je izkoristil Tommy Kristiansen in tekmo zapeljal v podaljšek. Tam je Aleksander Bonsaksen postavil končni izid, pred tem pa je Jan Muršak stresel vratnico.



Predstave na olimpijskem turnirju so sicer v položaj favorita postavljale Slovenijo, ki jo je tik pred tekmo šokirala novica o pozitivnem dopinškem testu Žige Jegliča.



Prva tretjina:



A to očitno ni zmotilo risov, ki so odločno začeli srečanje in premoč kronali v sedmi minuti, ko je zadel Jan Urbas. Slovenci so imeli po izključitvi Ludviga Hoffa igralca več in Norvežane prisilili v branjenje, nato pa je kapetan Jan Muršak s podajo našel Urbasa, ki je po ploščku udaril »iz prve« in ga spravil za hrbet vratarja Larsa Haugna. Tudi na drugi strani so si Norvežani ustvarili nekaj priložnosti, a je bil Gašper Krošelj vselej na mestu.



Slovenci so po vodstvu zaigrali še napadalneje, a se izid do konca prve tretjine ni spremenil.



Druga tretjina:



Druga tretjina ni bila tako dinamična. Že v drugi minuti je bil izključen Luka Vidmar, a Norvežani niso uspeli izkoristiti številčne premoči. Najnevarnejši za vrata Haugna je bil Rok Tičar, ki je dvakrat nevarno sprožil, vendar se izid ni spremenil.



Tretja tretjina:



Očitno je norveški trener Petter Thoresen med odmorom pred zadnjim delom uspel motivirati svoje izbrance, ki so tretjo tretjino začeli odločneje in večkrat sprožili proti slovenskim vratom, tretji strel pa je končal za Krošljevim hrbtom. Po hitri akciji in podaji Martina Romaryka s strani je zadel Tommy Kristiansen. Pritisk so še stopnjevali, risi pa so zažje zadihali po izključitvi Alexandra Reichenberga.





Tudi kurenti so spodbujali slovenske hokejiste. Foto: AP

Potem ko se je razmerje moči na ledeni ploskvi za nekaj minut izenačilo, so Norvežani proti koncu rednega dela postajali vse nevarnejši. Znova jih je »umirila« izključitev, tokrat je moral za dve minuti na klop Ken Andre Olimb. Slovenci so nato povsem prevzeli pobudo, Blaž Gregorc je zatresel vratnico, toda ostalo je 1:1 in tekma se je nadaljevala v podaljških.



Podaljški:



Podaljški so se začeli podobno, kot se je končal redni del: tresla se je norveška vratnica. Tokrat je bil za las nenatančen Muršak. Kmalu zatem so z navarnim napadom začeli Norvežani, pred slovenskimi vrati je bila velika gneča, odbit pošček pa je v mrežo pospravil Aleksander Bonsaksen. Nekaj časa ni bilo jasno, ali bo zadetek veljal, a so se sodniki odločili v prid vikingom.



Slovenija je tako z današnjo tekmo končala nastope na OI in bo uvrščena med 9. in 12. mestom. Na turnirju v Pjongčangu je dosegla dve zmagi s po 3:2 proti ZDA in Slovaški ter doživela dva poraza 2:8 z Rusijo in današnjega proti Norveški. Slednja bo četrtfinale proti ruski olimpijski reprezentanci odigrala v sredo ob 8.40, poroča STA.



Izjave po tekmi:

, selektor Slovenije: »Vedno je težko izgubiti, a imeli smo svoje priložnosti. V podaljšku je vedno nekoliko tvegano. Bilo je težko, tudi zaradi dogajanja z Žigo, a ste na ledu videli, da se to ni preveč poznalo. Anže Kuralt pa je pokazal, da je igralec, ki ima prihodnost. Norvežani so pokazali zobe na začetku tretje tretjine, vendar smo tudi mi imeli svoje priložnosti. Morda so malenkost bolj izkušeni na tem področju, je pa bila tekma vsekakor zelo izenačena. V tem trenutku je za vse nas precej težko in stresno, naloga ni bila lahka. Igralcem ne morem ničesar očitati.«

Jan Muršak: »Seveda je razočaranje veliko. A mislim, da imamo lahko glave gor. Večino tekme, z izjemo petih minut v tretji tretjini, smo bili boljši. Zadeli smo tudi dve prečki ... včasih zmagaš, včasih ne, četudi si boljši. A pustili smo vse na ledu, s kančkom sreče bi se lahko uvrstili v četrtfinale. A nimamo si česa očitati. Če bi nam na začetku iger kdo ponudil dve zmagi, dva poraza, bi takoj sprejeli. Veseli me, da smo pokazali dober ekipni duh in se borili. Bilo bi lepo, če bi šli v četrtfinale, a je bil užitek igrati za Slovenijo.«

Marcel Rodman: »Vsak med nami zdaj težko skrije razočaranje. Odigrali smo dobro tekmo, na začetku zadnje tretjine so Norvežani pokazali željo, a smo potem spet vzpostavili ravnotežje in bili boljši. Zaslužili smo si več, ampak na koncu smo lahko ponosni na to, kar smo kot hokejska ekipa dosegli v zadnjem tednu. Pred tekmo se nismo ozirali na to, kar se je prej dogajalo z Norvežani. Začeli smo samozavestno od prve minute, kar se je pokazalo na ledu.«

Gašper Krošelj: »Mogoče bi moral sodnik piskati, še preden je padel tisti drugi strel. Jaz sem začutil bolečine v vratu, igralec se je zaletel vame, izgubil sem palico in moral bi piskati že takrat. Če bi to storil, do strela sploh ne bi prišlo. Prepozno se je oglasil. Prvo in drugo tretjino smo igrali neverjetno. Tudi oni so bili nevarni, a tega je bilo malo. Imeli smo tudi malo smole oziroma so imeli oni srečo. Razočaranje je veliko, verjeli smo vase, imeli smo jih ... niso imeli možnosti in šele na koncu so prišli zraven. A kdor ga ne da, ga dobi.«

Miha Verlič: »V zadnji tretjini so Norvežani dobili nekaj 'momentuma', a smo se mi vrnili v igro in si priigrali kar nekaj priložnosti. V zadnjih minutah, ob zadnjem 'power-playu', smo imeli veliko priložnosti. Žal ni šlo noter, imeli smo priložnosti, a smo zadeli samo prečko ali vratnico. Če bi šlo noter, bi bilo čisto drugače. Res smo si želeli, da ponovimo uspeh iz Sočija.«

