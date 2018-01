Predstavljamo vam: Smučarski teki

L. Z.

Med 10. in 25. februarjem se bo na ZOI v Pjongčangu zvrstilo enajst končnih odločitev v smučarskih tekih. Tekme bodo potekale v nordijskem centru Alpensia: najprej se bodo ženske pomerile v skiatlonu na 15 kilometrov, moški bodo naslednji dan v isti disciplini pretekli dvakratno razdaljo. Do najdaljših, kraljevskih disciplin (30 km za ženske in 50 km za moške), s katerimi se bo tekaški program v Pjongčangu končal, se bodo najboljši smučarski tekači in tekačice borili za naslove še v štafetah, sprintu in preizkušnjah na 15 (moški) in 10 (ženske) km. Lani se je na generalki izkazala Anamarija Lampič, ki je zmagala v sprintu v klasični tehniki; Katja Višnar je bila v tej disciplini šesta, Alenka Čebašek pa je bila 16. v skiatlonu na 15 km.