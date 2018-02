Alpske smučarke bodo v kombinaciji nastopile že v četrtek

J. M.

Pjongčang - Zaradi slabe vremenske napovedi bo ženska kombinacija, ki je bila sicer predvidena za petek, izpeljana že dan prej. To je na sestanku vodij ekip v Džongsonu povedal tudi vodja tekmovanj v ženskem alpskem smučanju Alte Skaardal. Kombinacijski smuk se bo začel ob 3.30 po srednjeevropskem času, slalom pa ob 7. uri.

V Jongpjongu je isti dan na sporedu tudi moški slalom. Obe vožnji se bosta po novem urniku začeli 15 minut prej od prvotnega plana, se pravi prva ob 2.15 in druga ob 5.30. Skaardal je pojasnil, da je za petek napovedana slaba vidljivost in rahlo sneženje, zato je četrtek mnogo bolj primeren za tekmovanje.

Na olimpijskih igrah so se tako organizatorji odločili za nov dan z dvojnim sporedom v alpskem smučanju, saj so prejšnji teden v četrtek izpeljali ženski veleslalom in moški smuk, v petek pa ženski slalom in moški superveleslalom.

Vodstvo ameriške smučarske zveze je potem sporočilo, da Mikaela Shiffrin zaradi sprememb v urniku ne bo nastopila na olimpijskem smuku.