Cilj kolajni, ostali brez, a ni vse samo slabo

Pjongčang – Dve kolajni sta bili cilj slovenske reprezentance v alpskem smučanju na olimpijskih igrah v Pjongčangu, ena pri ženskah in ena pri moških. Domov odhaja zgolj z »leseno« za 4. mesto Žana Kranjca v veleslalomu, medtem ko pri ženskah ni bilo niti ene uvrstitve med deseterico. O iztržku na OI smo se pogovarjali z vodjo panoge Miho Verdnikom.



Cilj sta bili torej dve kolajni, kolikšno je razočaranje, ker ga niste dosegli?



Razočaranje gotovo je, ko ne dosežeš zastavljenih ciljev, še vedno pa ni tako zelo veliko, ker mislim, da smo na določenih tekmah dobro nastopili, in ker se vidi kar precejšen napredek od zadnjih OI.



Rezultatsko verjetno ne, če ne odštejemo Tine Maze.



Napredek v tem smislu, da smo s sabo pripeljali številčnejšo ekipo, kot smo jo imeli v Sočiju. Vsi so izpolnili kriterije in so si zaslužili nastope, ekipno smo bili močnejši.



Ženske niso dosegle niti ene uvrstitve med deseterico …



Da, to je res. A v veleslalomu smo imeli malo smole. Punce so napadale, brez napada ni dobrega rezultata, če ne prideš do cilja, pa ni rezultata. Vseeno smo z Meto Hrovat dosegli zelo lepo uvrstitev, sploh glede na to, da so bile to njene prve olimpijske igre. So pa bila pričakovanja resda velika, ker so dekleta na zadnji tekmi pred OI dosegle stopničke in še lepe ostale uvrstitve. Kar se tiče slalomskega dela, so punce nastopile skladno s sezono, v hitrih disciplinah nismo imeli nekih ciljev, ti so bili v kombinaciji, a se ni izšlo po načrtu.



Kdo je najbolj razočaral in kaj pozitivnega boste odnesli z OI?



Sem preveč pozitiven človek, da bi rekel, kdo je najbolj razočaral. Vsi so se potrudili po najboljših močeh, a določene stvari se niso izšle. Pozitivno je gotovo to, da smo naredili v zadnjih štirih letih velik korak naprej. Tega sicer na olimpijskih igrah nismo pokazali, tako kot smo si želeli, smo pa dosegli nekaj lepih rezultatov. Boštjan Kline je dosegel svojo najboljšo uvrstitev v sezoni, Štefan Hadalin je na svojih prvih igrah osvojil 8. mesto v kombinaciji, Klemen Kosi je veliko bolje tekmoval tu kot prej v vsej zimi, Žan Kranjec je v veleslalomu nastopil zelo dobro. Štiri leta smo delali za kolajno, nismo je dosegli, a to je pač šport.



Alpinci ste imeli kar nekaj stopničk v sezoni, tako da je bilo izhodišče dobro.



Vsi tekmovalci, ki so jih dosegli, so jih prvič v karieri. Olimpijske igre so velika tekma, čeprav smo se na to pripravljali. Za nas je bil velik uspeh, da smo sem pripeljali konkurenčne tekmovalce, česar si še dve leti nazaj nihče ni mislil.



Žan Kranjec je vsekakor pozitivna zgodba iger. Kako gledate na njegov preskok v tej sezoni?



Žan je zadnji dve leti lepo gradil iz tekme v tekmo, vse se lepo sestavlja. Ne bom rekel, da smo pričakovali, da bo tako, prav tako nismo presenečeni, smo si pa to želeli in smo za to delali vsi skupaj. Psihično je veliko zrelejši, ne nazadnje je bil v Alta Badii tretji po prvem nastopu in je v drugem napadal ter pokazal eno svojih boljših predstav. Tudi tu je zelo dobro deloval, na kar smo se pripravili.



Kako pa ste tekmovalce pripravili na tako posebno tekmo?



Vsaka ekipa je po svoje skušala tekmovalce pripraviti na to, kaj jih tukaj čaka. Pokazali so jim posnetke prejšnjih iger, ogromno so se pogovarjali, kako je vse skupaj videti na OI, ker je le povsem drugače od tega, česar so vajeni, čeprav so vsi že nastopili na svetovnih prvenstvih. Mislim, da so se na koncu dobro odzvali.



Sedem debitantov je bilo tu. Kako zdaj z njimi v naslednjem ciklu, da bodo še resnejši kandidati za visoka mesta v Pekingu?



Najprej je pred nami še sklepni del sezone, ki ga želimo opraviti dobro, potem pa bomo začeli pripravljati načrte za naprej. Ekipa je še mlada. Zelo dobro bo treba analizirati zadnji ciklus, potem pa tekmovalcem zastaviti take programe, da bodo lahko v miru delali in še naprej napredovali.



Nekaj imen je kar obetavnih.



Ko smo po OI 2014 sestavili ekipo, ta ni imela zelo visokega 'rankinga', smo si pa postavili zelo jasen cilj. Verjeli smo v te tekmovalce. Zastavili smo si kratkoročne in srednjeročne cilje ter jih po korakih izpolnjevali, nekaj rezerve je še, saj vsi niso bili doseženi. Zato bo treba izkoristiti to rezervo, nadgraditi vse skupaj in priti na naslednje igre še boljši.



Štefan Hadalin se je mesec dni pred OI boril z izgorelostjo. Kdo je kriv za to?



Nihče ni kriv. Gre za tipičnega tekmovalca, ki gre vedno prek meje svojih zmogljivosti. Bil je prehlajen in se je 'skuril', zato si je moral vzeti malce daljši premor, da je prišel k sebi. To se je pač zgodilo, to ni nič takega. Težko je reči tekmovalcu, naj leži v postelji, takrat ko ima po njegovem mnenju najpomembnejše tekme.



Kaj pa se je zgodilo s hitro moško ekipo? Njej bi pred začetkom sezone pripisali največ možnosti na OI.



Na koncu sezone bo treba vse skupaj analizirati. Mislim, da so tekmovalci na OI bolje nastopili kot med sezono, v smuku so sploh imeli smolo, saj so se razmere toliko spremenile, da je bilo z njihovimi štartnimi številkami nemogoče doseči boljši rezultat in tu jim ne gre ničesar očitati. Iz kakšnega testa so, so pokazali v supervelelslaomu, saj je Kline z 10. mestom dosegel najboljši rezultat v sezoni. Ob koncu zime bo treba pogledati, kje so šle stvari narobe, sezona gotovo ni bila takšna, kot smo si želeli.



V slovenski reprezentanci je bilo veliko pritožb nad materialom. Je v primerjavi s konkurenco v izhodiščnem minusu?



Skušamo zagotoviti čim boljšo opremo, se moramo pa tudi zazreti sami vase in pogledati, kaj smo naredili prav in kaj narobe. Gotovo imamo dostop do konkurenčnega materiala, gre le za podrobnosti. V določenih razmerah nam naš material ne ustreza, v določenih pa smo lahko konkurenčni, a tako je povsod.



Kolikokrat ste v Pjongčangu pomislili na Ilko Štuhec in kako jo slovensko smučanje pogreša tu, očitno bi bila favoritinja za kakšno kolajno?



Nisem nikdar v tem smislu pomislil nanjo. Zgolj, da je doma in da se pripravlja za naprej. Ne pogrešam je, da bi dobila kakšno kolajno. Ona je poškodovana in ko se je poškodovala, smo obrnili nov list. Ne moreš razmišljati o nečem, česar ni. Gotovo bi se na sezono dobro pripravila, a nikdar ne bomo vedeli, kako bi se razpletlo tu, težko je o tem govoriti. Sam ne razmišljam na ta način. Zanjo bi bil nastop gotovo dobrodošel tudi zaradi same izkušnje, ki bi ji pomagala za naprej.



Po koncu sezone se vam iztečejo pogodbe. Kako naprej?



Ko bomo prišli domov, bomo začeli analizirati stvari in se hkrati že pripravljati za naprej. Po mojem mnenju bi bile velike spremembe nesmiselne, saj je napredek viden, tako po rezultatih kot po pripravljenosti in smučanju. Pripravili bomo načrt za novo štiriletno obdobje, zato si je treba vzeti čas, treba je pogledati, kje so vrzeli, ki bi jih lahko zapolnili, da bi trenerjem s tem pomagali, da bi tekmovalce še bolje pripravili.