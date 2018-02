Dopinškega grešnika iz kerlinga ne bo na zaslišanju

N. Gr., STA

Pjongčang - Ruski igralec curlinga Aleksandr Krušelnicki, ki je med olimpijskimi igrami v Pjongčangu padel na dopinškem testu, se ne bo udeležil zaslišanja pred Mednarodnim športnim razsodiščem (CAS), poroča ruska tiskovna agencija RIA Novosti. Za to potezo se je odločil sam, saj meni, da je to »pod trenutnimi pravili nekoristno in brezpredmetno«.

Mednarodno športno razsodišče je v ponedeljek sporočilo, da je proti Krušelnickemu, ki naj bi bil pozitiven na meldonij, zaradi padca na dopinškem testu uvedlo preiskavo, hkrati pa je bil suspendiran z olimpijskih iger. Zaslišanje bi moralo biti v četrtek ob 6. uri, a ruskega grešnika na njem ne bo.

RIA Novosti so objavile izjavo Krušelnickega, ki je skupaj s soprogo Anastazijo Brizgalovo osvojil bron v mešanih dvojicah, v kateri pravi, da je neumno zanikati dva pozitivna testa, ki kažeta na prepovedano substanco.

»Pripravljen sem na primerno kazen,« je povedal Krušelnicki. »Ko sem pretehtal pluse in minuse, sem se odločil, da se ne udeležim zaslišanja na Casu. Menim, da je to pod trenutnimi pravili nekoristno in brezpredmetno,« je dodal.

Tekmovalec v curlingu je še dejal, da je bil pozitiven test zanj šok. Bil je eden od 168 ruskih športnikov, ki je ga je Mednarodni olimpijski komite označil kot čistega športnika, zato je dobil dovoljenje, da na igrah v Južni Koreji nastopi kot ruski olimpijski športnik pod nevtralno zastavo.