Hadalin scenarija za kolajno ni uresničil

Pjongčang – Ob skrajšanem smuku, ki so mu bili odvzeti štirje skoki, tako da ni bilo treba skočiti 50 metrov, temveč je bilo moč smučati po prelomnici – vse to spet zaradi vetra –, so na alpski kombinaciji začutili svojo priložnost slalomisti. Med njimi tudi slovenski Štefan Hadalin, ki je imel z 21. mestom v smuku zelo dobro izhodišče, a ga ni v celoti unovčil. Po koncu se je dobro zavedal, da je bilo dosegljivo več od 8. mesta.



Po dveh odpovedih so alpski smučarji vendarle dočakali prve nastope na igrah, in sicer v Džongsonu, ki gosti hitri del. Sicer brez težav tudi tokrat ni šlo, smuka zaradi vetra, ki se je vendarle vsaj malce umiril, niso mogli izpeljati v celoti, kar je pomenilo prednost za slalomiste – o tem priča tudi končni vrstni red –, med Slovenci je seveda največji specialist Štefan Hadalin. Ko je hitri del končal na 21. mestu, je bilo jasno, da lahko poseže zelo visoko, seveda če bo slalom presmučal, kot zna.



Uštel se je pri izbiri linije



»Resda sem izpolnil osebni cilj, ki je bil uvrstitev med najboljših 15, nisem pa izpolnil slalomskih pričakovanj. Po dobrem smukaškem delu se je ponudila priložnost za kaj več, a sem se taktično uštel pri izbiri linije, preveč sem zavijal, nisem se povsem sprostil. Sicer ni bilo nobene večje napake, a ni bilo pravega tempa, prave hitrosti, s katero bi lahko do konca izkoriščal material, tako da se mi je konstantno nabiral zaostanek. Ko sem smučal, niti v enem odseku nisem imel občutka, da sem dovolj hiter, da bi lahko resno ogrozil fante, ki so bili spredaj. Škoda, saj so bili občutki na treningih in ogrevanju dobri,« je bil nekoliko razočaran Hadalin, ki so mu seveda po spodbudnem smuku zrasli apetiti.



»Pred tekmo sem imel v glavi pripravljene tri scenarije in ta, da sem v dobrem položaju po smuku, je bil eden od njih. Nanj sem bil pripravljen, očitno ne optimalno, sem pa to možnost predvidel pri psihološki pripravi. Žal kljub temu nisem izpolnil tistega, kar bi moral. Olimpijske igre so vendarle velika tekma, toliko večja za nekoga bolj neizkušenega, kot sem sam,« je razmišljal 22-letnik, ob tem pa ni želel razkriti preostalih dveh scenarijev, ki jih je premleval v glavi.



Počitek je pomagal



Ob tem se je dobro zavedal, da bi se dalo skočiti še nekaj mest višje, tudi do stopničk, z njegovim slalomskim znanjem pa gotovo vsaj med prvih pet. Tudi 8. mesto je zanj odlično po ponesrečeni sezoni (nazadnje je točke za svetovni pokal osvojil 10. decembra), v kateri se je nazadnje boril s hudo utrujenostjo, tudi že izgorelostjo, a stanje se je v zadnjih tednih izboljšalo. »Po Schladmingu sem počival deset dni, odklopil sem misli, uredil sem prehrano, se posvetil telesni pripravi, prav tako psihološki, začel sem se aktivno ukvarjati z določenimi stvarmi, s katerimi se prej nisem. To je bila dobra poteza, ker zdaj delujem normalno. Počutim se bolje, čeprav vem, da sicer to še ni to. A pazim na svoje telo, se spoštujem in skušam čim več počivati,« je dejal o novem pristopu debitant na OI, ki bo nastopil še v slalomu in veleslalomu, v katerih bo njegov prvi cilj uvrstitev med 30 po prvem nastopu. V svoji paradni disciplini je sicer 35. na štartni lestvici WCSL.



Kosi ubral posebno »taktiko«



Veliko bolj nasmejan je bil v ciljni areni v Džongsonu Klemen Kosi, ki je zaokrožil deseterico, pri čemer je bil doslej v svetovnem pokalu v tej disciplini zgolj enkrat višje, na 7. mestu. »Glede na to, da najpomembnejša tekma štirih sezon prinaša dodatni pritisk, je več kot spodbudno, da sem dosegel drugi najboljši rezultat. Vedel sem, da sem sposoben tega, hkrati pa sem se zavedal, da bo tekma za smukače zelo zahtevna, saj je bil slalom res pravi. Tipični smukači niso bili v ospredju, po smuku razlike niso bile velike. Ne le da je rezultat dober, tudi moje smučanje je bilo. Zdaj se je povrnilo, v kar sem vlagal ves čas, pa ni bilo rezultatov,« je bil zadovoljen Kosi, ki je ob dnevnem pogledu iz gondole in ob razmišljanju, kako bo lahko presmučal slalomsko progo, ubral posebno slalomsko »taktiko«.



»Čeprav že več kot pet let nisem slalomist, sem si začel govoriti, da sem. Psihološko sem se hotel prepričati, saj se po smučarski plati nisem mogel tako na hitro preobraziti. Slalom mi je nato dobro uspel, čeprav je smukaški nastop pripomogel k takšnemu končnemu rezultatu,« je o 16. mestu po prvem delu preizkušnje dejal Kosi, za katerega bo to dobra spodbuda tako za smuk kot za superveleslalom, ki si sledita jutri in pojutrišnjem.

IZIDI:



1. Marcel Hirscher (Avt) 2:06,52 45,96

2. Alexis Pinturault (Fra) 2:06,75 + 0,23 46,47

3. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:07,54 1,02 45,97

4. Marco Schwarz (Avt) 2:07,87 1,35 46,89

5. Ted Ligety (ZDA) 2:07,97 1,45 46,61

6. Thomas Mermillod Blondin (Fra) 2:08,02 1,50 47,13

7. Kjetil Jansrud (Nor) 2:08,67 2,15 49,16

8. Štefan Hadalin (Slo) 2:08,94 2,42 47,79

9. Thomas Dressen (Nem) 2:08,96 2,44 49,72

10. Klemen Kosi (Slo) 2:09,37 2,85 48,76

...

- odstop v 2. vožnji: Martin Čater (Slo)

- v slalomu ni nastopil: Boštjan Kline (Slo)