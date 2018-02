Jakov Fak ganjeno prejel kolajno

A. V.

Pjongčang - Jakov Fak je svoj veliki trenutek dočakal tudi v slovenski reprezentanci. Potem ko je leta 2010 olimpijsko kolajno osvojil kot član hrvaške reprezentance, je tokrat v Južni Koreji prišel do srebrnega odličja s slovenskim grbom.

Srebrno kolajno je Fak prejel danes na svečani podelitvi. Bolj vesel je bil samo še prvak v dvajset kilometrski preizkušnji za biatlonce Johannes Thingnes Boe, na najnižji stopnički pa je stal Dominik Landertinger. Slovenski biatlonec je bil vidno ganjen in je kot majhen otrok gledal svojo novo najljubšo pridobitev.

»Ves trud je zdaj povrnjen, toda veliko dela me še čaka,« je povedal Jakov Fak, ki je ponoči spal samo eno uro. »Ta kolajna je nagrada za celotno ekipo in vse ljudi, ki so mi stali ob strani. Med njimi je tudi moja družina. Starši so me vzgojili, da moram ostati vztrajen tudi takrat, ko mi ne gre. To so mi dali in s tem sem šel v svet.«

Slovensko slavje se je potem preselilo v slovensko olimpijsko hišo v Pjongčangu. Številni obiskovalci, navijači in novinarji so povsem napolnili prostor in čestitali ponosnemu lastniku prve slovenske kolajne na OI v Južni Koreji.