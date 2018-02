Jakov se je z Velepcem odločil pravilno

Pjongčang – Biatlonska tekmovanja na olimpijskih igrah so se za Slovenijo končala z 10. mestom moške štafete. Rezultat je dober, posebej ker je nastop zaradi izčrpanosti odpovedal Jakov Fak. O slovenskem junaku Pjongčanga in celotnem izkupičku smo se pogovarjali z glavni trenerjem slovenske reprezentance Tomašem Kosom.



Deseto mesto moške štafete je zelo lep rezultat za konec, v bistvu ob odsotnosti Jakova Faka kar presenetljiv.



Morda nismo pričakovali tako visoke uvrstitve, a razplet tekme predvsem v drugi polovici proge nam je šel na roko. Navkljub slabim vremenskim razmeram sta se naša mlada tekmovalca zelo dobro znašla in končali smo na res lepem 10. mestu. Imeli smo štartno številko deset, na koncu bili deseti, kar pomeni, da smo potrdili svoj položaj.



Kaj bi bilo dosegljivo z Jakovom, morda peterica?



Težko reči, takšen as, kot je Martin Fourcade, je moral v kazenski krog. V takšnih razmerah je težko napovedovati, kaj bi se lahko zgodilo. Lenart se je dobro znašel v položaju, ko je tik pred zdajci izvedel, da bo nastopil, njegova tekma je bila odlična in zato sem zelo vesel.



Kako ste sprejeli Fakovo odločitev, da ne nastopi?



Treba jo je bilo sprejeti. Če ni optimalno razpoložen, bi bil morda slabši od Lenarta. Pač je prišlo do tega in veseli me, da smo tudi brez Faka dosegli lep rezultat.



Ste pričakovali, da se bo tako odločil, ker se je že prej omenjala njegova izčrpanost?



O tem smo se pogovarjali že po mešani štafeti, tedaj je že potarnal, da je utrujen. Potem smo imeli samo dva dneva premora, a nam ni uspelo, da bi si dovolj povrnil moči. Morda je bilo bolje, da je izpustil to tekmo.



Če potegnete črto pod slovenske nastope. Kako jih ocenjujete?



Glede na ekipo, ki jo imamo, smo dosegli nekaj zelo dobrih in vrhunskih rezultatov. Pred odhodom na OI ne bi pričakoval toliko dobrih rezultatov.



Kako pa gledate z nekaj časovne distance na Fakov Pjongčang?



Vsak tekmovalec, predvsem vrhunski, ki ima že nekaj za sabo, si na OI želi kolajno. Jaka vsekakor sodi med njih, bil je med favoriti za odličje in je zastavljeni cilj izpolnil, kar je seveda odlično.



Ste bili po prvih dveh tekmah zaskrbljeni?



Vedel sem približno, v kakšnem razpoloženju in stanju je Jakov. On je tekmovalec, ki zna pravi čas dati vse od sebe in pokazati, kaj je v njem. To je v preteklosti dokazal že večkrat, vsi smo upali, da je pripravljen na to, da osvoji kolajno, in jo je.



Kako ocenjujete Klemna Bauerja?



Tudi njegovi rezultati so bili dobri. Žal mu vedno en strel zmanjka do odličja. Je vrhunski tekmovalec, a s streljanjem ima težave že od nekdaj. Delamo vse na tem, da se to ne bi dogajalo, ampak se.



Urška Poje je bila zelo lepo presenečenje vaše ekipe, čeprav je njeno 12. mesto ostalo v senci Fakove kolajne.



Da, tako pač je, vrhunski uspeh zasenči vsako drugo uvrstitev, čeprav je še vedno odlična. Urška je pokazala svoj maksimum, vedeti moramo, da je še mladinka, sem je prišla nabirat izkušnje, zelo sem vesel, da je bila tu z nami. Tudi Anja je dosegla enega najboljših rezultatov sezone. A težko ocenjujem tako posamično, mislim, da so bili splošno rezultati dobri.



Kako pa ocenjujete stanje v slovenskem ženskem biatlonu, ki je zaradi dopinga izgubil Tejo Gregorin?



Prihaja do nihanj, zdaj je nastala luknja. Mlade niso prihajale na novo, da bi nadomeščale starejše. Če hočemo zadržati solidno ekipo, mora vsako leto ali vsako tretje, četrto, priti nova vrhunska tekmovalka. Zdaj bo trajalo še kakšno leto, dokler ne bo spet kompaktne ekipe.



Se torej obetajo boljši časi?



Po daljšem času imamo mladinsko žensko reprezentanco, tako da delamo na tem. Seveda ne gre čez noč, a nekaj podmladka je, imamo tudi vrhunske mladinske trenerje. Ob koncu naslednjega olimpijskega ciklusa bi se lahko katera od mladih že izkazala.



Zdaj je pred vami še zelo pomemben konec sezone.



Da, še tri postaje so pred nami. Glavni cilj je zadržati 3. mesto Jakova Faka v skupnem seštevku svetovnega pokala. Pri moški ekipi želimo zadržati 10. mesto v pokalu narodov, pri ženskah pa je želja, da bi si za naslednjo sezono spet zagotovili nastop treh tekmovalk v svetovnem pokalu.



Pogodba se vam bo kmalu iztekla, vas mika, da bi še naprej ostali v Sloveniji?



O tem ne bi govoril.



Za konec – kako zdaj gledate na Jakovo odločitev, da se je pred začetkom sezone odcepil od reprezentance in se vrnil k Velepcu? Kolajna pravi, da je imel prav.



Odločil se je, kot se je. Vsi vrhunski tekmovalci morajo imeti nekaj posebnega, zato so tam, kjer so. Kolajno je Jakov tu dobil, verjetno je bila odločitev pravilna.