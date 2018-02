Kanadčanom bron na olimpijskem hokejskem turnirju

A. V.

Pjongčang - Kanadska moška hokejska reprezentanca je na olimpijskih igrah v Pyeongchangu osvojila bronasto kolajno, potem ko je v malem finalu premagala Češko s 6:4 (3:1, 0:0, 3:3). V nedeljskem velikem finalu, ki bo ob 5.10, se bosta merili favorizirana ekipa ruskih olimpijskih športnikov in presenečenje iger Nemčija.

Tekma za bron je ponudila zanimivo predstavo, polno zadetkov in na koncu veselje Kanadčanov, za katere je to tolažilna nagrada po slavju na prejšnjih OI v Sočiju 2014. Igralci z javorovim listom na dresih so do kolajne prišli povsem zasluženo, ne nazadnje so proti tekmečevim vratom sprožili 30 strelov oziroma deset več kot tekmeci, do lepe prednosti prišli že v prvi tretjini, v tretji pa le še zapečatili usodo Čehov, ki tako v času samostojnosti ostajajo pri zlatu z OI 1998 v Naganu in bronu z OI 2006 v Torinu.

Na drugi strani so Kanadčani doslej na olimpijskih igrah zbrali devet zlatih odličij (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014), štiri srebrna (1936, 1960, 1992, 1994) in po novem tri bronasta (1956, 1968, 2018).

Junaka pri slednjih sta bila Chris Kelly iz ekipe Belleville Senators v ligi AHL in Andrew Ebbett, ki igra za Bern, oba sta dosegla po dva zadetka. Cody Goloubef (Stockton Heat) in Rob Klinhammer (Bars Kazan) pa sta prispevala po dve podaji. V češki ekipi je izstopal hokejist švicarskega Fribourga Roman Červenka z dvema goloma in podajo, dve podaji pa je dodal Roman Horak, sicer napadalec ruskega Vitjaza.

Kanadčani, ki so tako kot druge reprezentance na teh igrah igrali brez igralcev iz severnoameriške lige NHL (z njimi so osvojili tri od zadnjih štirih olimpijskih zlatih kolajn), so namero po osvojitvi kolajne pokazali že v prvi tretjini, ko so povedli z 1:0, 2:1 in 3:1, piko na i pa so postavili med 46. in 56. minuto, ko so dosegli še tri zadetke in pobegnili na neulovljivih 6:2. Čehi so ob koncu - tudi z igralcem več - le še kozmetično popravili izid in se približali na končnih 4:6.

Kanada : Češka 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

Dvorana Gangneung, gledalcev 4807, sodniki: Mayer (ZDA), Olenin (Rus), McIntyre (ZDA) in Otmahov (Rus).

Strelci: 1:0 Ebbett (Robinson, Gragnani, 9.), 1:1 Ružička (Červenka, 10.), 2:1 Kelly (Goloubef, Klinkhammer, 10.), 3:1 Roy (Kozun, Bourque, 16.), 4:1 Ebbett (Kozun, Goloubef, 46.), 4:2 Kovar (Horak, Repik, 47.), 5:2, Kelly (Klinkhammer, 50.), 6:2 Wolski (Howden, 56.), 6:3 Červenka (Nakladal, Mertl, 57.), 6:4 Červenka (Horak, Mozik, 58.).

Kazenske minute: Kanada 6, Češka 4 minute.