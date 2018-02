Kocijančič: Tudi pri dopingu mora veljati vladavina prava

N. Gr., STA

Ljubljana - Podobno kot v kazenskih postopkih mora tudi pri presoji domnevnih dopinških prekrškov v športu veljati vladavina prava, je v odzivu na današnjo odločitev Mednarodnega razsodišča za šport Cas o preklicu dosmrtnih suspenzov 28 ruskim športnikom za STA povedal izkušeni slovenski športni funkcionar Janez Kocijančič.

Nekdanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in zdajšnji predsednik Evropskih olimpijskih komitejev je opozoril, da ni natančno seznanjen z današnjo odločitvijo Casa, a je njegovo načelno stališče, da mora v takšnih postopkih vedno prevladati vladavina prava.

»To pomeni, da mora vsak, ki je v protidopinških postopkih česarkoli obtožen, imeti pravico do obrambe in da mora obstajati ustrezni pravni mehanizem ... za presojo obtožb,« je povedal Kocijančič. Pri tem je ocenil, da je Cas gotovo primerna pravna ustanova za presojo, ali so tovrstne obtožbe utemeljene ali ne.

»Mislim, da za tiste, ki jim je bil dopinški prekršek dokazan, velja uveljavljati sankcije, skrajno sporno pa je uveljavljati sankcije tistim, ki jim prekršek ni bil dokazan.«

Kot poudarja, je pri presoji domnevnih dopinških prekrškov treba slediti načelu domnevne nedolžnosti. "V njih bi morali veljati enaki instrumenti, kot veljajo v kazenskih postopkih - brez zadostnih dokazov nikogar ni moč obsoditi."

Po današnji odločitvi sicer še ni jasno, ali bo 28 športnikov, ki jim je Cas odpravil suspenz, lahko nastopilo na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu, ki se začnejo čez teden dni.

Mok je že sporočil, da ostaja pri svoji prvotni odločitvi: po suspenzu Rusije in nacionalnega olimpijskega komiteja bodo v Južni Koreji lahko nastopili le tisti ruski športniki, ki so na seznamu Moka za nastop, in še ti pod olimpijsko zastavo.

V svojem odzivu je Mok tudi obžaloval, da je Cas v teh primerih »zahteval še več dokazov, kot pred njim Oswaldova komisija ter športno razsodišče«, kar bi po mnenju komiteja lahko »imelo resne posledice v boju proti dopingu v športu«.

Pri tem se odpira vprašanje, kaj odločitev in odziv Moka pomeni za potek iger v Pyeongchangu in ali so vsi postopki v primeru suspendiranih ruskih športnikov lahko zaključeni še pred začetkom. Ker ni seznanjen s konkretnimi primeri, se Kocijančič ni želel izrekati o tem, je pa ocenil, da so stvari zelo zapletene.

»Menim, da imajo tisti, ki jim dopinški prekrški niso bili dokazani, pravico iti na igre, s kakšnimi argumenti pa bo nastopil Mok, pa ne bi komentiral.«

Kot dodaja, je Cas doslej veljal za »zelo ugleden organ, tudi ko so vladala različna stališča o njegovih odločitvah. Ne vem, kako se bo to razpletlo. Predpostavljam, da bodo na koncu morali priti do nekega skupnega jezika. Drugače bo začel ta mednarodni sistem razpadati.«

Obenem opozarja, da je »en teden pred igrami te stvari treba razrešiti tako ali drugače. Te odločitve pa morajo biti čim manj sporne in čim bolj poštene. Zaščita čistih športnikov je eno temeljnih načel olimpizma. Če zaradi nedokončanih postopkov čisti športniki ne bodo mogli iti na igre, se mi zdi to zelo sporno in neetično.«"