Kombinatorec Vrhovnik na treningih dvakrat 13.

Pjongčang - Nordijski kombinatorci so opravili prvi trening na veliki skakalnici. Tekmovalni skok in deset kilometrov teka jih čaka v torek. Najboljši v današnjih treh skokih so bili Finec Eero Hirvonen, Nemec Johannes Rydzek in Japonec Go Jamamoto. V prvem skoku za trening je bil najboljši Slovenec Marjan Jelenko na 16. mestu, Vid Vrhovnik je bil 19. Vrhovnik je bil nato dvakrat 13., Jelenko pa je po 19. mestu v drugo, tretji skok izpustil.

V hitrostnem drsanju na kratke proge zmagi Južnokorejke Choi in Kanadčana Girarda

Minjeong Choi je slavila v disciplini 1500 metrov. S časom 2:24,948 je za slabo sekundo ugnala Kitajko Jinju Li, še desetinko počasnejša pa je bila Kanadčanka Kim Boutin. Južnokorejka je sicer svetovna rekorderka, rekordna znamka iz Salt Lake Cityja pred dvema letoma pa je kar več kot 10 sekund boljša od današnjega rezultata. V disciplini 1000 metrov za moške pa je bil najhitrejši Samuel Girard, ki je dosegel čas 1:24,650. Za dobri dve desetinki sekunde je prehitel Američana Johna-Henryja Kruegerja, bronasti Južnokorejec Jira Seo pa je zaostal že sedem sekund. Kljub temu ni ogrozil olimpijskega rekorda (1:23,407), ki ga je njegov rojak Charles Hamelin postavil pred štirimi dnevi, ko so potekali boji v skupinah.

Izidi (hitrostno drsanje na kratke proge):

Ženske, 1500 metrov:

1. Minjeong Choi (JKo) 2:24.948

2. Jinju Li (Kit) 2:25,703

3. Kim Boutin (Kan) 2:25,834

4. Alang Kim (JKo) 2:25,941

5. Jorien Ter Mors (Niz) 2:25,955

6. Petra Jaszapati (Mad) 2:26,138

7. Arianna Fontana (Ita) 2:27,475

Moški, 1000 metrov:

1. Samuel Girard (Kan) 1:24,650

2. John-Henry Krueger (ZDA) 1:24,864

3. Yira Seo (Jko) 1:31,619

4. Hyojun Lim (JKo) 1:33,312

Shaolin Sandor Liu (Mad) DSQ

Lizzy Yarnold ubranila naslov olimpijske prvakinje v skeletonu

Britanka je slavila pred predstavnico Nemčije Jacqueline Lölling in rojakinjo Lauro Deas. Yarnoldova je v seštevku vseh štirih voženj za 45 stotink sekunde ugnala Nemko, druga Britanke Deasova pa je zaostala 62 stotink za zmagovalko. Avstrijka Janine Flock, ki je vodila po prvih treh vožnjah, se je morala zadovoljiti s četrtim mestom.

Izidi, skeleton, ženske:

1. Lizzy Yarnold (VBr) 3:27,28 (51,66/52,30/51,86/51,46)

2. Jacqueline Lölling (Nem) 3:27,73 (51,74/52,12/52,04/51,83)

3. Laura Deas (VBr) 3:27,90 (52,00/52,03/51,96/51,91)

4. Janine Flock (Aut) 3:27,92 (51,81/52,07/51,92/52,12)

5. Tina Hermann (Nem) 3:27,98 (51,98/52,31/51,83/51,86)

6. Anna Fernstadt (Nem) 3:28,04 (51,99/52,17/51,88/52,00)

7. Lelde Priedulena (Lit) 3:28,49 (52,14/52,17/52,09/52,09)

8. Kimberley Bos (Niz) 3:28,59 (52,33/52,26/51,99/52,01)

9. Elisabeth Vathje (Kan) 3:28,65 (52,45/52,01/52,37/51,82)

10. Jane Channell (Kan) 3:29,07 (52,42/52,28/52,28/52,09)