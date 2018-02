Končno se je znebil nadležnega vprašanja

Pjongčang – Kaj sploh še motivira Marcela Hirscherja, dobitnika šestih zaporednih velikih globusov, je eno od vprašanj, ki se je porajalo ob nizu zmag avstrijskega šampiona. Odgovor je bil kar presenetljiv za smučarja njegove ravni – zlata olimpijska kolajna. Zdaj ima tudi to.



Zares nenavadna je bila praznina v rubriki zlatih kolajn z olimpijskih iger pri Marcelu Hirscherju, enemu najboljših smučarjev v zgodovini, ki je v svetovnem pokalu dosegel že 55 zmag. V bistvu ne le pri zlatih, nasploh je njegova olimpijska bera zelo borna, zgolj eno kolajno je imel do včeraj, in sicer (srebrno) slalomsko iz Sočija, ob tem je bil še dvakrat četrti v veleslalomu in peti v slalomu.



Vprašanja o izmikajočem se olimpijskem naslovu, ki bi bil pika na i njegovi karieri, so se pojavljala iz dneva v dan in so mu začela že pošteno presedati, zato je bil eden prvih njegovih včerajšnjih odzivov: »Zares sem zadovoljen, da sem se znebil tega vprašanja, zdaj je končno izbrisano. To je vsekakor zelo pozitivna plat te zmage. Vsi so govorili, izjemna kariera, a manjka olimpijsko zlato, čeprav sam menim, da bi bila popolna tudi brez tega. Vsi, posebej v Avstriji, so od mene pričakovali, da zmagam. To je popolno, neverjetno.«



Prava odločitev, a tvegana



Seveda je bila zlata kolajna njegov veliki cilj, a bolj jo je načrtoval v slalomu ali (in) veleslalomu, medtem ko je bila v kombinaciji vendarle nepričakovana, saj se je Avstrijec šele pred kratkim odločil, da bo sploh nastopil v tej disciplini. »Dolgo smo se odločali, razmišljali, ali bi bila odločitev prava ali ne. Na koncu se je izkazalo, da je bila pravilna, seveda pa je bila tvegana. Henrik Kristoffersen zdaj gotovo že pet dni trenira veleslalom in slalom, jaz pa sem na smukaških smučeh,« je razmišljal o še dveh izzivih Hirscher, ki je nazadnje na smukaških smučeh stal pred letom dni, tokrat pa prikazal svoj najboljši nastop v tej disciplini. Ko je po prvem delu zasedal 12. mesto, je bilo v veliki meri že jasno, da je zlata kolajna njegova.



Peti z naslovom na SP in OI



Zanimivo, da je Hirscher v kombinaciji osvojil tudi že naslov svetovnega prvaka – do tega dvojčka so pred njim prišli le štirje smučarji, Kjetil Andre Aamodt, Bode Miller, Ted Ligety in Lasse Kjus –, nima pa še zmage v svetovnem pokalu. Seveda v njej ne nastopa ravno pogosto, v bistvu je skupno zbral sedem nastopov, zadnjega decembra 2016. Morda bo šel na koncu v zgodovino tudi kot zadnji olimpijski zmagovalec v tej disciplini, pri čemer nasprotuje kakršnim koli razmišljanjem o ukinitvi.



»Nikakor ne bi bilo dobro, da bi ukinili disciplino s tako dolgo tradicijo, mislim pa, da bi se je morali lotiti na drugačen način. Veliko boljša bi bila kombinacija superveleslaloma in slaloma, saj bi smučarju vzela le en dan. Superveleslalomski trening za razliko od smukaškega ni potreben in to prihrani tri dni. Sam ne nastopam v svetovnem pokalu v tej disciplini, ker nimam toliko časa, da bi se lahko posvečal smukaškim treningom, pomembnejši sta mi tehnični disciplini. Ne gre torej za to, da ne bi želel nastopati, ampak preprosto za to, da bi mi vzelo preveč časa,« se je ozrl v prihodnost discipline.



Naslednji izziv: Kristoffersen



S tem je dodal še en kamenček v mozaik velikih dosežkov, prav tako pa tudi v skorajda čudežno zgodbo te sezone, saj niza zmage kot za stavo, čeprav si je sredi avgusta zlomil gleženj … To mu je vzelo del bremena, saj so se ob takšni poškodbi sprva pričakovanja vseh avtomatično zmanjšala, novega pritiska se je znebil z včerajšnjo zmago, za katero je priznal, da bo potreboval nekaj časa, preden jo bo ponotranjil. Poslej mu bo v Pjongčangu veliko lažje, zlata kolajna je svojevrstna protiutež treningom Kristoffersna, s katerim naj bi v enem najtežje pričakovanih dvobojev OI obračunala za veleslalomski in slalomski naslov.