Košir se bo tudi sprejemov udeleževal načrtno

A. V., STA

Pjongčang - Deskar Žan Košir, ki je v Pjongčangu osvojil bronasto kolajno, se dobro zaveda, da bo zdaj tarča zanimanja slovenske javnosti in tudi raznih vodstvenih struktur, ki ga bodo želele imeti za reklamo. Dobre izkušnje s tem je dobil že po igrah v Sočiju, a odkrito priznava, da mu do teh sprejemov ni veliko.

»Če sem čisto pošten, jaz se bom poskušal izogniti čim več sprejemom in slikanj z medaljo, tega imam že dovolj. Po Sočiju je bilo tega preveč, ko sem potreboval pomoč, pa ni bilo nikogar, ki bi mi pomagal. Jaz bom kolajno lepo doma spravil, si jo ogledoval in užival. Nimam ničesar od tega, če se z izmučenim telesom razkazujem, smejem in sem simpatičen. Dan za dnem jaz tega nisem zmožen, želim si samo počitka. Mogoče enkrat na teden, toda to, kar se je dogajalo po prejšnjih olimpijskih igrah, se ne bo ponovilo,« je prepričan Košir, ki letos namerava nastopiti še na dveh tekmah svetovnega pokala.

Košir ni v najboljših odnosih ne z zvezo ne z nekaterimi institucijami, ki so ga v težkih časih pustile na cedilu.

»Vsi sodelujoči v vodstvenih strukturah oziroma v nekih finančnih institucijah, ki nam športnikom pomagajo, se bodo morali enkrat odločiti, ali je to postal le še posel in bodo imeli na sprejemih le zmagovalce ali bo njihova slika malo širša. Menim, da nekoga, ki je šampion, čez noč ne smeš kar odpisati. Največjo pomoč potrebuješ, ko si šibak. Jaz danes sočustvujem s tistimi, ki jim ni uspelo doseči določenih ciljev. Vsako smolo doživljam čustveno, to očem javnosti ostaja skrito. Jaz svojih otrok ne bi dajal tem živalim, da jih na koncu uničijo,« je kritičen deskar.