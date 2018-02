Lampičeva s svojo glavo pridirkala do sedmega mesta

Pjongčang – Šprinterska preizkušnja je slovenskemu smučarskemu teku prinesla nepozabne trenutke, tudi olimpijske s Petro Majdič in Vesno Fabjan v Vancouvru in Sočiju, tokrat je bil najprej v ospredju »nesporazum« okoli sestave ekipe, rezultat pa na koncu ni bil takšen, kot so si ga v reprezentanci želeli. Finala ni bilo.



Kot je zdaj že v navadi, je tudi v Pjongčangu šprint veljal za osrednjo slovensko tekaško disciplino, ker je bil v klasični tehniki, je pozornost veljala Katji Višnar in Anamariji Lampič. To sta na težki olimpijski progi potrdili tudi v kvalifikacijah s 5. in 11. mestom (v izločilne boje se je uvrstila še Alenka Čebašek, medtem ko so Nika Razinger, Miha Šimenc in Janez Lampič izpadli), da je naše najmočnejše orožje, pa je potrdila Lampičeva z uvrstitvijo v polfinale. Sicer kot srečna poraženka, a četudi v svoji skupini ni zasedla enega od prvih dveh mest, je bila prepričana, da bo dovolj za napredovanje. Nastopila je namreč že v prvi skupini, kar je bil njen cilj pred začetkom kvalifikacij, prav iz prvih dveh pa ponavadi prihajajo srečne poraženke, saj ju sestavljajo najboljše tekmovalke.



Nato pa je vendarle zmanjkala pika na i, saj finala ni bilo. »Bil je dosegljiv, dobro sem štartala, kar je v klasični tehniki moja značilnost in prednost. A pred drugim klancem sem se zaletela v rusko tekmico, sredi klanca se mi je vrinila še ameriška in mi zmotila ritem. Malo mi je zmanjkalo za finale, ampak vseeno sem zelo vesela,« je ocenila Lampičeva in pohvalila smuči, ki so bile včeraj ključne, saj je na ledeno površino naneslo sneg, ki pa je zelo suh in zavira.



»Se vidi, da to Skandinavci obvladajo, čeprav imam občutek, da smo jim kar blizu pri tem. Sicer pa so velike nacije pri tehniki in materialu toliko pred nami, da jih težko lovimo,« je dodala lanska zmagovalka generalke v Pjongčangu, ki prav zaradi te izkušnje igre drugače doživlja, saj ni navdušenja nad novo progo, novim prizoriščem, kakršno je bilo pri nekaterih drugih tekačicah, saj so številne lansko preizkušnjo izpustile. Nasvet glede prvega nastopa na olimpijskih igrah ji je dal tudi oče Janez, nekdanji kolesar, ki je nastopil na OI 1984 v Los Angelesu. »Rekel mi je, naj uživam, saj so to moje prve igre, naj ne poslušam ostalih in naj dirkam s svojo glavo tako, kot sem si zadala,« je razkrila.



Nemočna Višnarjeva



Če je Lampičeva pohvalila smuči, pa je bilo ravno nasprotno pri Višnarjevi, ki je bila precej šokirana nad tem, da je obstala že v četrtfinalu. Cilj je bil namreč finale. »S tem v mislih sem tudi štartala v četrtfinalu, videla sem, da mi ustreza teči spredaj, izbrala sem si svojo smučino, a preprosto ni šlo. Smuči niso imele oprijema, razočarana sem nad serviserji. Zadnje čase sem se dobro počutila pri teku v klanec, tudi tu, na koncu pa mi je šlo najslabše tam, kjer sem mislila, da bo moja najmočnejša, odločilna točka,« je zmajevala z glavo Višnarjeva in dodala, da bi šla še enkrat testirat smuči v drugi, težji klanec, če bi seveda lahko zavrtela čas nazaj.



»Upam, da bom dobila še kakšno priložnost, saj se počutim dobro, želim si tekmovati, ker tole danes ni bilo nič. Tako hitro je bilo konec, da tega še spoznala nisem,« je še dejala Višnarjeva, ki bi bila veliko bolj žalostna in razočarana, če bi sama naredila napako.



Saracco želel več



Čeprav je bila Lampičeva vesela 7. mesta, pa je glavni trener Stefano Saracco želel več. »Sedmo mesto je dober rezultat, a upal sem na finale, na OI pa tako ali tako vemo, kaj šteje,« je dejal, ob tem pa se seveda ni mogel izogniti vprašanju glede Vesne Fabjan, ki je bila presenečena in šokirana, da je ni uvrstil med četverico za šprint, ter da ni vedela, da je bila tekma v Planici izbirna. »Zakaj bi bila presenečena? To je bila zadnja preizkušnja v klasični tehniki pred OI in moral sem se držati rezultatov. Jaz nisem njen trener, ampak selektor in moram gledati samo na rezultate,« je pojasnil Italijan, prepričan, da je bila njegova odločitev pravilna, ali bo v nadaljevanju dobila priložnost, pa tudi še ni povsem jasno, vse bo odvisno od njene forme, pravi Saracco, ki je glede tega v navezi z osebnim trenerjem Fabjanove Markom Gracerjem.

Končni vrstni red šprinta v klasični tehniki:

Ženske:

1. Stina Nilsson (Šve)

2. Maiken Caspersen Falla (Nor)

3. Julija Belorukova (ROŠ)

4. Natalija Neprjajeva (ROŠ)

5. Hanna Falk (Šve)

6. Jessica Diggins (ZDA)

...

7. Anamarija Lampič (Slo)

16. Katja Višnar (Slo)

30. Alenka Čebašek (Slo)

52. Nika Razinger (Slo)

Moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)

2. Federico Pellegrino (Ita)

3. Aleksander Bolšunov (ROŠ)

4. Paal Golberg (Nor)

5. Oskar Svensson (Šve)

6. Ristomatti Hakola (Fin)

...

32. Miha Šimenc (Slo)

47. Janez Lampič (Slo)