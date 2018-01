Lundbyjevi nova zmaga, tri Slovenke v top 10

Za lep ekipni uspeh slovenske vrste so poskrbele številne tekmovalke.

A. V.

Tokio − Norvežanka Maren Lundby, vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skakalk to zimo, je bila najboljša tudi na prvi tekmi svetovnega pokala v japonskem Zau, kjer je slavila prepričljivo zmago. Uspešne so bile tudi Slovenke, saj so kar tri končale med najboljšo deseterico oziroma štiri med 11, najboljša med njimi je bila Ema Klinec na šestem mestu.

Za lep ekipni uspeh slovenske vrste so poskrbele tudi preostale tekmovalke. Poleg Klinčeve na šestem mestu sta med deseterico končali še Nika Križnar na sedmem in Urša Bogataj na desetem mestu, Špela Rogelj pa je bila enajsta. Do točk je prišla tudi Maja Vtič, ki je končala na 28. mestu.

Zao bo gostil še eno tekmo svetovnega pokala, nato pa se bo karavana vrnila na staro celino. Najboljše skakalke se bodo na naslednji tekmi zbrale v Sloveniji, ko bo svetovni pokal med 26. in 28. januarjem na Ljubnem ob Savinji.