MOK bo vnovič odločal o Rusih

Pjongčang - V soboto se bo v Pjongčangu sestal izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja in sestavil smernice za skupščino Moka, ki bo prihodnji teden v Južni kKoreji. IO Moka se na zasedanju konec tedna ne bo mogel izogniti zahtevi Rusije po še 15 športnikih, ki naj bi nastopili na igrah.

V osnovi so bili na sporedu več ali manj poročila o poteku priprav na olimpijske igre v Tokiu 2020, Parizu 2024 in zimske igre v Pekingu 2022, pa tudi manjši projekti kot denimo olimpijske igre mladih, ki bodo jeseni v Argentini.

Standard so tudi sestanki s predstavniki zimskih in letnih športov, športnikov, Wade in prireditelji aktualnih iger, pa poročila različnih organov Moka in partnerjev.

Tokrat pa utegne biti bolj burno, saj je Rusija v četrtek na Mok naslovila zahtevo, da na igrah v Pyeongchangu dovoli nastopiti še 15 športnikom. Tem je Mednarodno športno razsodišče zaradi pomanjkanja dokazov o vpletenosti v ruski dopinški škandal v zvezi z igrami v Sočiju 2014 razveljavilo doživljenjski suspenz za nastop na igrah.

Vsekakor je Cas s svojo odločitvijo presenetil Mok, ki je sicer zatrdil, da odločitev Casa ne pomeni, da bo kdo zaradi tega avtomatično prejel vabilo za nastop na igrah, a vnaprej je jasno, da se bo s primerom vnovič ukvarjal Cas, če Mok ne bo ugodil ruskim zahtevam.