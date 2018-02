Mok pritrdil Casu, 15 Rusov korak bližje igram

L. Z., STA

Pjongčang - Mednarodni olimpijski komite je danes v Pjongčangu potrdil, da bo 13 ruskih športnikov in dva trenerja, ki jim je Cas v četrtek ukinil prepoved nastopanja na igrah, morda vendarle lahko nastopilo že v Južni Koreji. Končna odločitev je odvisna od posebne neodvisne komisije, ki bo športnike še enkrat preverila, poročajo agencije.

»V luči odločitve Casa bo komisija še enkrat preverila vseh 15 morebitnih ruskih udeležencev. Vsak primer bo komisija obravnavala posebej,« je danes v Pyeongchangu povedal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams.

Komisiji predseduje nekdanja francoska ministrica za šport Valerie Fourneyron, ki se je ukvarjala tudi z vabili za 169 ruskih športnikov, ki že imajo dovoljenje za nastop na igrah na Korejskem polotoku. Skupaj je bilo na seznamu kar 500 potencialnih udeležencev iz Rusije.

Mednarodno športno arbitražno razsodišče je v četrtek zaradi pomanjkanja dokazov preklicalo doživljenjsko prepoved udeležbe na igrah 28 Rusom, med katerimi 13 ni več aktivnih, in potrdilo 11 suspenzov.

Mok je ruske športnike kaznoval zaradi domnevne vpletenosti v ruski sistemski doping, voden z državnega vrha, med igrami v Sočiju 2014.

Tudi podpredsednik ruske vladeje zahteval , da po odločitvi Mednarodnega športnega razsodišča (Cas), ki je 28 ruskim športnikom umaknilo suspenz za nastop na olimpijskih igrah, v Pjongčangu mora nastopiti dodatnih 15 ruskih športnikov.

Mutko, eden glavnih osumljencev za sistemski doping med olimpijskimi igrami v Sočiju 2014, je bil v obdobju ruske dopinške afere, ko naj bi kar država vodila športno prevaro, minister za šport. Tudi sam se je znašel na spisku tistih, ki jim je Mok izrekel doživljenjski suspenz z iger.

Zdaj je podpredsednik ruske vlade v pogovoru za ameriško agencijo AP izpostavil, da je treba 28 ruskih športnikov, ki jim je Cas umaknil suspenz, smatrati za nedolžne, zaradi česar morajo seveda dobiti priložnost za nastop v Južni Koreji.

Najbolj na očeh sta olimpijski prvak iz Sočija v smučarskem teku Aleksander Legkov in olimpijski prvak v skeletonu Aleksander Tretjakov, ki sta na spisku 15 športnikov, ki želita nastopiti tudi na Korejskem polotoku. Doslej je vabilo za nastop na igrah prejelo 169 ruskih športnikov, ki bodo nastopali v okviru zastave Moka.

Mutko ob tem dodaja, da je ne glede na dolgotrajnost afere v zvezi z obtožbami o sistemskem dopingu in dejstva, da so športniki prisiljeni nastopati s simboli Moka, razpoloženje med ruskimi športniki zelo pozitivno. Ob tem poudarja, da so bili Rusija in njeni športniki žrtev afere, v kateri se kaže, da so obtožbe in dokazi nekdanjega vodje ruskega protidopinškega laboratorija Aleksandra Rodčenkova, ki je zaradi varnosti zbežal v ZDA, brez prave vrednosti. Sam trdi, da je šlo za obdobje, ko se je diskreditacijo Rusije dojemalo kot nekaj modernega.



Pred igrami opravljenih prek 16.000 dopinških testov

Med 1. aprilom 2017 in 31. januarjem 2018 je moralo okrog šest tisoč zimskih športnikov iz 60 držav, ki so bili potencialni kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu, opraviti več kot 16.000 dopinških testov, so danes potrdili predstavniki Moka.

Športniki so tako opravili kar dve tretjini več testiranj pred igrami, kot je bilo to pred štirimi leti v Sočiju.

»Ne gre za to, da opravimo vedno več testov. Na prvem mestu je predvsem visoka kakovost testiranj,« je ob tem dodal Richard Budgett, medicinski direktor Moka.

Mok je za testiranja določil posebno delovno skupino, ki je skrbela za to, da je bilo pod posebnim drobnogledom po 20 najboljših športnikov iz vsake discipline. »Rusko ekipo smo testirali celo,« je še dodal Budgett.

Med igrami bodo prireditelji poskrbeli za dodatnih 2500 dopinških testov, 1400 jih bodo izvedli med treninge, kar je primerljivo s Sočijem. Novost je, da bo kontrole nadzorovala neodvisna agencija.

Po aferi Soči 2014 so zaostrene tudi varnostne razmere v laboratoriju v Seulu, kjer delo 24 ur na dan nadzorujejo kamere, pri testiranjih pa bodo sodelovali tudi sodelavci drugih laboratorijev.