Moški smuk na OI bi lahko zaradi močnega vetra prestavili na ponedeljek

A. V., STA

Pjongčang - Moški smuk na olimpijskih igrah v alpskem centru Jeongseon bi lahko zaradi premočnega vetra prestavili iz nedelje na ponedeljek, je vodjem ekip na prizorišču povedal prvi mož tekmovanj Mednarodne smučarske zveze Markus Waldner. Predvidevajo, da naj bi v nedeljo pihal veter z okrog 55 kilometri na uro in bi morali zato ustaviti gondolo.

Z gondolo pripeljejo tekmovalce in drugo osebje na start. Sprva so predlagali, da bi tekmovanje pripravili v poznejše nedeljske ure, ko naj bi bilo manj vetra, pa je to zavrnil Mednarodni olimpijski komite. Start smuka je predviden v nedeljo ob tretji uri zjutraj po slovenskem času.