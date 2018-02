Moški smuk zaradi vetra preložen na četrtek

N. Gr.

Pjongčang - V Južni Koreji so se med smučarji vse od prihoda porajali dvomi, če bodo ob slabi vremenski napovedi sploh izvedli moški smuk, ki bi moral biti prvi vrhunec olimpijskih iger. Na sporedu bi moral biti danes ob 3. uri zjutraj, a je močan veter prirediteljem zvezal roke in smuk so prestavili na četrtek, ko se bodo smučarji za kolajne prav tako pomerili ob treh zjutraj.

Takrat bi moral biti prvotno na sporedu superveleslalom, ki se zdaj seli na petkov termin. Smučarje čaka izredno naporen teden, ki se bo začel z ženskim veleslalomom v noči na ponedeljek, nadaljeval v torek z moško kombinacijo, sreda je rezervirana za ženski slalom, četrtek in petek pa za obe moški tekmi v hitrih disciplinah.

Ekipe so informacijo o odpovedi prejele že pet ur pred tekmovanjem, saj zaradi močnega vetra na vrh smučišča ni vozila niti kabinska žičnica, športniki pa so ostali v hotelu, ki se nahaja ob vznožju alpskega središča. Na moškem smuku bodo slovenske barve branili Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat.