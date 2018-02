Muršak pričakovano kapetan hokejistov na ZOI

Ob Muršaku so v kapetanskih vlogah še Mitja Robar, Marcel Rodman, Rok Tičar in Jan Urbas.

L. Z., STA

Pjongčang - Nekaj dni pred začetkom olimpijskih iger v Pjongčangu je na prizorišče dopotovala tudi slovenska hokejska reprezentanca, ki jo v Koreji čaka drugi zaporedni nastop na tem tekmovanju. Zdaj tudi ni več skrivnosti o kapetanu, v tej vlogi bo Jan Muršak.

Kot so danes sporočili s Hokejska zveza Slovenije, sta odločitev o kapetanu sprejela selektor Kari Savolainen in pomočnik Nik Zupančič. Odločitev ni presenetljiva, Muršak je bil vseskozi med najresnejšimi kandidati za to častno funkcijo, pri HZS pa poudarjajo, da gre za odločitev o »prvem med enakimi«.

Muršaku so namreč določili kapetansko funkcijo, torej vlogo igralca, ki bo imel na dresu tudi črko C, ob njem pa je četverica izkušenih igralcev še v enakovredni vlogi; ob Muršaku so v kapetanskih vlogah še Mitja Robar, Marcel Rodman, Rok Tičar in Jan Urbas. Njegove pomočnike bodo iz te četverice za vsako posamezno tekmo v ekipi izbrali posebej.

Slovenska olimpijska hokejska izbrana vrsta je sicer danes v zgodnjih popoldanskih urah po lokalnem času pristala na osrednjem seulskem letališču Inčon in tako opravila najdaljšo etapo poti do prizorišča iger.

V Seulu sta se strokovnemu štabu pridružila tudi selektor Kari Savolainen in svetovalec Risto Dufva, ki sta v Korejo prispela neposredno iz domovine.



Prijateljska tekma z domačini

V ekipi so bili veseli tudi hitrega postopka in gladkega poteka pri opravljanju olimpijskih formalnosti, pa tudi tega, da je skupaj z reprezentanco prišla vsa oprema.

V četrtek bodo Slovenci najprej opravili trening, zvečer po lokalnem času oziroma ob 11.30 po slovenskem pa jih v Seulu čaka še prijateljska tekma, edina pred igrami, tekmeci bodo domačini Južnokorejci.