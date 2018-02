Namesto Bjoergnove bo norveško zastavo nosil Svindal 

Pjongčang - Norveška reprezentanca je zamenjala nosilca zastave na otvoritveni slovesnosti. Namesto smučarske tekačice Marit Bjoergen, ki je zaradi sobotnega nastopa to zavrnila, je ta čast sedaj doletela štirikratnega olimpijskega prvaka v biatlonu Emila Hegleja Svendsna. Svendsen je ob tem za norveško agencijo NTB dejal: »Zame je to velika čast, saj ni veliko športnikov, ki imajo v svoji karieri to priložnost. Prva izbira je bila seveda Marit, saj ima največ uspehov med vsemi nami.«

32-letnik ima v svoji zbirki poleg štirih olimpijskih naslovov še eno srebro, dvanajstkrat pa je bil tudi svetovni prvak. V Sočiju je osvojil olimpijsko zlato na tekmi s skupinskim štartom in z mešano štafeto, na mestu nosilca zastave pa bo zamenjal alpskega smučarja Aksla Lunda Svindala, ki ga je ta čast doletela pred štirimi leti.