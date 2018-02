Nastop ruskih športnikov ostaja pod vprašajem

L. Z., STA

Pjongčang - Koliko ruskih športnikov bo smelo nastopiti na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, še vedno ni znano. Na hitro sklicana tričlanska komisija Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) na današnjem prvem zaslišanju še ni sprejela nobenega sklepa in zdaj odločitev napoveduje najpozneje v petek dopoldne.



»Zaslišanja se nadaljujejo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. »Upam, da bomo kmalu dobili rešitev.«



Potem ko je v Rusiji izbruhnil škandal zaradi sistemskega dopinga v športu, je Mok decembra lani državo izključil z olimpijskih tekmovanj, a dovolil skupini »čistih« športnikov nastopiti pod nevtralno zastavo.



Mok ima »dobre argumente«



Bach je poudaril, da je imel Mok »dobre argumente«, ko je na seznam povabljenih na igre v Pjongčang uvrstil le 169 ruskih športnikov. In če bo Cas odločil, da sme nastopiti še več Rusov? »Postopek še traja. O morebitnih posledicah ne bi ugibal,« je odgovoril.



Poudaril pa je, da bodo morali »olimpijski športniki iz Rusije« spoštovati stroga pravila. Nobene himne, nobene zastave, nobenega dresa v nacionalnih barvah, Rusi pa se bodo morali odpovedati tudi običajnemu vihtenju zastav v cilju, denimo biatlonske tekme, ki bi jim jih ponudili gledalci.



Izmed športnikov, ki jim je Mok zaradi dopinškega škandala nastop na olimpijskih igrah v Južni Koreji prepovedal, se jih je 15 danes pritožilo pri Casu, potem ko je že v torek podobne tožbe vložilo 32 ruskih športnikov. Na hitro sklicana komisija Casa je odločitev najprej napovedala za danes, a zdaj kaže, da je do petka ne bo.



Mladinske OI v Afriki?



Bach je sicer izrazil zadovoljstvo, da so prizorišča v Južni Koreji pravočasno dokončali, prodali so tudi že 77 odstotkov vstopnic. Olimpijski svet je lahko po njegovih besedah lep. Mok se denimo zavzema za to, da bi organizacijo mladinskih olimpijskih iger leta 2022 zaupali Afriki, s čimer bi na to celino prvič umestili kakšen velik olimpijski dogodek.



»Toda dovolj zaupamo Afriki, da lahko rečemo, da ne želimo čakati tako dolgo,« je nadaljeval Bach in menil, da bi se lahko kakšna afriška država prijavila tudi za organizacijo običajnih olimpijskih iger. Pohvalil se je še, da so organizatorji poletnih olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu poročali o 2,4 milijarde evrov prihodkov od sponzorskih pogodb. A vse te dogodke je zasenčil spor glede dovoljenja za nastop Rusov.



Športna komisija Moka si prizadeva, da doping ne bi zasenčil tudi iger v Pjongčangu. »Zagotavljamo vam, da so sprejeti vsi ukrepi, s katerimi naj bi zagotovili, da boste tekmovali s čistimi športniki,« je zapisala v odprtem pismu. Predstavniki športnikov so zapisali: »Verjamemo, da je prišel čas, da se osredotočite na šport in na to, za kar ste v zadnjih letih tako trdo delali,« so zapisali. Bach pa je dodal: »Upajmo, da bodo glavni oder spet zavzeli športniki.«