Nemci blizu senzaciji, toda prvaki na koncu ruski olimpijci

Nemci so povedli štiri minute pred koncem, toda Rusi so v zadnji minuti izenačili in v hokejskem finalu slavili po podaljšku.

A. V., STA

Pjongčang - Ekipa ruskih olimpijskih športnikov si je v Pyeongchangu po podaljšku priigrala zlato kolajno na olimpijskem hokejskem turnirju. Rusi so po podaljšku s 4:3 (1:0, 0:1 2:2; 1:0) premagali Nemce. Odločilni gol je v 70. minuti oziroma 10. minuti podaljška ob igralcu več na ledu dosegel Kiril Kaprizov.

V finalu so bili Rusi jasni favoriti, a so bili v sklepnem delu zmagi celo bližje Nemci, ki so le malenkost zgrešili eno največjih senzacij v hokejski zgodovini, potem ko so na turnirju že izločili Švede in v polfinalu tudi Kanadčane. Nazadnje je Nemčija leta 1976 v Innsbrucku osvojila bron in po 42 letih je to še presegla.

V razburljivem srečanju je v 57. minuti Nemčijo namreč v vodstvo s 3:2 popeljal 22-letni Jonas Müller. Rusi so imeli tri minute in 16 sekund za izenačenje in tvegali vse. Ko je bil dve minuti in 11 sekund pred koncem izključen Sergej Kalinin, je vse kazalo na nemško slavje. A Rusi so neposredno po tem, ko so se otresli nemškega "power playja", zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju in bili nagrajeni. Nikita Gusev je zadel za 3:3 in podaljšek.

Tam so bili ruski hokejisti boljši. Prvi je lepo priložnost zapravil Ilija Kovalčuk, ki v 67. minuti sam pridrsal pred nemškega vratarja Dannyja aus den Birkna, a bil nespreten v zaključku akcije, ob igralcu več pa je tri minute kasneje zadel Kaprizov.

Ilija Kovalčuk, Pavel Dacjuk in njuni soigralci so imeli v prvem delu veliko terensko premoč, Vjačeslav Vojnov pa je bil pri izenačujočem golu za 3:3 pol sekunde pred koncem tretjine bolj srečen kot spreten, napako pa so si privoščili tudi v nemški obrambi, kjer so čakali pisk sirene. Nemci so se vrnili v drugem delu tekme, ko so vzpostavili ravnotežje moči in bili nagrajeni z izenačenjem Felixa Schütza na polovici srečanja.

Podobno je bilo v tretji tretjini, ko so Rusi s prvim golom Guseva v 54. minuti povedli, a že v prvem nemškem napadu je Dominik Kahun le 10 sekund kasneje izenačil. Sledila je že opisana končnica, v kateri so bili Rusi nagrajeni za pogum, ki jih je tudi srečno pripeljal do devetega olimpijskega zlatega odličja v zgodovini, pa čeprav ob imenu zmagovalne ekipe še vedno manjka naziv Rusija. Nazadnje je bil naslov osvojen pred 26 leti v Albertvillu 1992 še v okviru ekipe Skupnosti neodvisnih držav, kjer je Rusija prav tako nastopala s simboli Mednarodnega olimpijskega komiteja, ostali pa še v sklopu reprezentance nekdanje Sovjetske zveze.

Ruski olimpijci : Nemčija 4:3 (1:0, 0:1, 2:2; 1:0)

Ledena dvorana, gledalcev 6000, sodniki: Lemelin (ZDA), Rantala (Fin), Dahmen (Švedska) in Souminen (Finska)

Strelci: 1:0 Vojnov (20.), 1:1 Schütz (30.), 2:1 Gusev (54.), 2:2 Kahun (54.), 2:3 Müller (57.), 3:3 Gusev (60.), 4:3 Kaprizov (70.).

Izključitve: Rusija 4 minute, Nemčija 6.