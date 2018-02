Nogometno Nemčijo zajel hokejski val

Gangnung – Kot se je večkrat izkazalo v pisani zgodovini olimpijskih iger, so posamezne zgodbe prav presenetljive in nepričakovane. Kot »čudež na ledu« ostaja zmaga ameriških študentov za zlato kolajno proti Sovjetski zvezi v Lake Placidu 1980, zdaj je za novo senzacijo na ledeni ploskvi poskrbela Nemčija in se prek branilke lovorike Kanade prvič doslej uvrstila v olimpijski hokejski finale. V njem se bo jutri (5.10) pomerila z Rusijo.



Ko se je nevtralna hokejska srenja na prizorišču olimpijskega turnirja ozirala k polfinalnima paroma, si je bila na jasnem: sladica bo zagotovo češko-ruski dvoboj, Rusi so s svojimi aduti iz KHL na tekmovanju, kjer ni asov iz NHL, udarni favoriti, Čehi pa predstavljajo novo moštvo in sanjajo o ponovitvi Nagana, ko so natanko pred 20 leti uprizorili izjemne predstave in po vrsti ugnali ZDA, Kanado in za konec v finalu še Rusijo. Toda živahen petkov spored v areni na osrednjem olimpijskem trgu je nato ponudil drugačen scenarij: spektakel dneva je pripadel Kanadčanom in Nemcem, slednji so se prvič v zgodovini uvrstili v olimpijski finale! V pisarni Nemške hokejske zveze v Münchnu so kot največji reprezentančni uspeh doslej šteli bronasto kolajno izbrane vrste ZRN na OI 1976 v Innsbrucku, od včerajšnjega dne imajo tam nov mejnik.



»Ne, saj to ni res,« je v nemščini kot tudi svoji češki materinščini ponavljal Dominik Kahun, hokejist presenetljivih zmagovalcev, ki igra prav v bavarski metropoli. Ko so ga poklicali od doma, kar ni mogel verjeti novicam. »Poglejte, zgodilo se je to, kar si nisem mislil niti za moj München niti za druga mesta po Nemčiji. Vsi kot poblazneli buljijo v TV zaslone in spremljajo hokej. Ta šport je vendarle v Nemčiji po priljubljenosti daleč za nogometom in tudi rokometom, a v tem hipu ljudstvo pozna in podrobno spremlja našo reprezentanco.«



Muršak: Raje z Nemci kot z Norvežani …



O nemških hokejistih so razmišljali tudi naši risi, saj so bili skupaj z Norvežani možni tekmeci na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v četrtfinale in tudi včeraj smo razmišljali o besedah kapetana Jana Muršaka, ki nam je takrat, ko še ni bilo jasno, proti komu bi se boril s soigralci, dejal: »Lažje bi igrali z Nemčijo.« Sledila je nato nepozabna predstava proti Norveški, ko Slovenija premoči na ledu ni kronala z več kot enim golom, zato je sklenila svojo pot na turnirju. Nemci, pri kateri prav vsi reprezentanti igrajo v domačem klubskem tekmovanju DEL, pa so takrat ugnali Švicarje in nato še senzacionalno Švede in Kanadčane. Slednjim pa je po dveh zaporednih naslovih olimpijskih prvakov ostala tolažilna tekma za bron proti Češki.



Grob nalet Ilje Kovaljčuka



Ta je proti favorizirani Rusiji ostala praznih rok, sprožila je več strelov (31:22), a ni zadela niti enkrat. Za češke hokejiste sta bila usodna ruska gola v polminutnem presledku sredi tekme, prvi zvezdnik turnirja Ilja Kovaljčuk je potrdil zmago s strelom v prazna vrata. A bolj kot po sicer novi odlični igri je bil v središču pozornosti, ko si je privoščil grob prekršek nad Janom Kolarom, sicer hokejistom Habarovska in tako starim znancem iz KHL. Za nalet, po katerem je Čeha dolgo bolelo koleno, je dobil kazen dveh minut, Kolarjevi soigralci so prepričani, da bi Kovaljčuk moral počivati do konca tekme. »Najbolj pa me boli, ker se mi ni niti opravičil,« je po koncu rojakom sporočil češki reprezentant.. In Kovaljčukove besede? »Jana nikakor nisem hotel poškodovati, pride pa na ledu v hipu do takšnega stika. To je pač hokej.«



Poraženci so sanjali o novi pravljici na ledu, tudi premiere filma o zlatih hokejistih iz Nagana 1998, v Češki hiši niso predvajali naključno prav dan pred včerajšnjim polfinalom. Takrat so namreč Dominik Hašek in soigralci ugnali v finalu Ruse, želeli so si jih tudi tokrat. A nekaj nezbranosti jih je oddaljilo od jutrišnjega spektakla, v katerem bodo izbranci selektorja Olega Znaroka odločno merili na olimpijsko lovoriko. Ruski hokejisti so se je nazadnje veselili v Albertvillu 1992, takrat kot člani reprezentance Skupnosti neodvisnih držav.