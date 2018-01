Obtožbe proti Putinu so obrekovanje

N. Gr.,

Moskva – V Kremlju so danes izjave dopinškega »žvižgača« Grigorija Rodčenkova, ki je včeraj obtožil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je imel ključno vlogo pri sistemsko organiziranem dopingu ruskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014, za »obrekovanje«.

»Gre za novo obrekovanje, ki ne temelji na nobenih dokazih,« je novinarjem danes dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Rusija je bila na domačih igrah pred štirimi leti v Sočiju vpletena v dopinški škandal izjemnih razsežnosti, ki je privedel do suspenza Rusije na bližnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

V ponedeljek zvečer je Rodčenkov, nekdanji direktor protidopinškega laboratorija med zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju 2014, v pogovoru na nemški televiziji ARD v zvezi s sistemsko vodenim dopingom ruskih športnikov, pri čemer je pomagala tudi varnostna služba, dejal, da »lahko le predsednik izda ukaz za takšno nalogo varnostnim službam FSB«.

Leta 2015 je v javnosti kot bomba odjeknilo McLarnovo poročilo Svetovne protidopinške agencije Wade, v katerem so preiskovalci razkrili sistemsko voden in od države podprt obširen dopinški program v Rusiji, še posebej med zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju 2014. Rodčenkov, čigar priznanje in odkritja dopinških zlorab so povzročili izbruh največjega dopinškega škandala v zgodovini športa, je vodil laboratorij v Moskvi do novembra 2015. Potem je prebegnil v ZDA, Rusija pa je za njim izdala tiralico.

Moskva je ves čas zanikala sistemski doping. Decembra je celo obtožila Rodčenkova manipulacije z dopinškimi vzorci. Ruski preiskovalci so nekaj dni pred odločanjem Mednarodnega olimpijskega komiteja o nastopu Rusije na zimskih olimpijskih igrah 2018 obtožili Rodčenkova, da je na lastno pest brez njihove vednosti osebno dopingiral ruske športnike in manipuliral z izidi dopinških testov.

»Gospod Rodčenkov je v Rusiji zelo iskan, saj je tu predmet preiskave,« je dejal Peskov. »Gre za zoprno osebnost, ki je prišla navzkriž z zakonom, zato je seveda ni mogoče obravnavati kot vir informacij, ki mu gre zaupati,« je poudaril kremeljski predstavnik.

Za zdaj nobena preiskava Wade ni potrdila, da bi bil za sistemski doping odgovoren tudi ruski predsednik.