Ogenj je zagorel, olimpijske igre so tudi uradno odprte! 

Pjongčang - Zimske olimpijske igre v Pjongčangu se z otvoritveno slovesnostjo tudi uradno začenjajo, čeprav so športniki v Južni Koreji aktivni že od srede. Prvo dejanje pred začetkom slovesnosti je pripadlo predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasu Bachu, ki je danes sprejel olimpijsko baklo, z njo odtekel nekaj sto metrov in jo predal naprej.

Ob tem je Nemec dejal: »Olimpijsko baklo sem nosil sedemkrat, a je vsakič znova, kot da bi bilo prvič.« Olimpijski ogenj so sicer tradicionalno prižgali v antični Olimpiji 24. oktobra lani, od tam pa se je nato podal na 8500 kilometrov dolgo pot do Inechona v Južni Koreji, kamor je pripotoval 1. novembra.

Na otvoritveni slovesnosti bo Slovenijo zastopalo več kot 50 športnikov in 27 članov spremljevalnega osebja, manjka pa vodja slovenske odprave Franci Petek, ki še ni povsem prebolel viroze. Slovensko zastavo bo nosila bronasta smučarska tekačica iz Sočija pred štirimi leti Vesna Fabjan.

Foto: Reuters

Kot zadnji se bodo predstavili športniki Severne in Južne Koreje, ki bodo na štadion v Pjongčangu vkorakali pod enotno zastavo, na kateri je moder polotok z enotno zastavo. Zastavo bosta skupaj nosila severnokorejska hokejistka Huang Čung-gum in Južnokorejec, ki bo nastopil v bobu, Won Jun-jong.

Severna Koreja razburja predvsem Američane, eden najvidnejših predstavnikov Pjongjanga Kim Jong-namom je na skupno večerjo med drugim povabil japonskega premierja Šinza Abeja in ameriškega podpredsednika Mikea Penca, ki pa se večerje ni udeležil. Po navedbah tiskovnega predstavnika južnokorejskega predsednika je Pence prišel kasneje, »si izmenjal pozdrave s tistimi, ki so sedeli za glavno mizo, ter odšel, ne da bi sedel za mizo«.

Predstavitev Združenih držav Amerike. Foto: Reuters

Američani imajo sicer še pred začetkom OI dovolj težav v svojih vrstah. Podobno kot Slovenija so se odločili za glasovanje o nosilcu olimpijske zastave, v katerega je bila delno vključena tudi javnost. Končalo se je z izenačenjem med sankačico Erin Hamlin in hitrostnim drsalcem Shanijom Davisom. Nosilca je vodstvo ameriške reprezentance izbralo kar z metom kovanca, ki je pokazal na Hamlinovo, Davis pa bo otvoritveno slovenost protestno izpustil. Davis je sicer prvi temnopolti nosilec olimpijske kolajne na zimskih olimpijskih igrah nasploh.

V Južni Koreji so se pred začetkom OI bali hudega mraza, ki je pritiskal v zadnjih 14 dneh, zato so za vse obiskovalce otvoritvene slovesnosti pripravili »zimski paket« oblačil, s katerimi naj bi lažje prenesli dolgo ceremonijo v hladnem vremenu. Danes je vreme vendarle precej bolj »slovensko«, trenutno se temperature v Pjongčangu gibajo okrog ničle.

Pita Taufatofua je vnovič brez majice prinesel zastavo Tonge. Foto: Reuters

Prve reprezentance so že vstopile na olimpijski štadion, med njimi recimo tudi Nigerija, pa tudi ena najmočnejših reprezentanc na svetu Nemčija, od koder prihaja tudi predsednik MOK Thomas Bach. Nemško zastavo je nosil nordijski kombinatorec Eric Frenzel. Na štadion je že vkorakalo več kot 250 ameriških športnikov, ZDA bodo tudi letos najštevilčnejša reprezentanca na olimpijskih igrah.

Svojih nekaj sekund slave (in televizijskega prenosa) je dočakala tudi slovenska reprezentanca in z njo nosilka zastave Vesna Fabjan, ki je nekoliko okrnjeno slovensko delegacijo popeljala na olimpijski štadion v Pjongčangu. Slovenci bodo zdaj s tribun spremljali mimohod preostalih reprezentanc in na koncu še prižig olimpijskega ognja, po katerem bodo olimpijske igre tudi uradno odprte.

Posebno pozornost so poželi tudi športniki Rusije, ki so na otvoritveno slovesnost prišli pod olimpijsko zastavo in v nevtralnih barvah, v katerih bodo Rusi zastopali olimpijsko ekipo športnikov iz Rusije, kot se glasi njihov uradni naziv.

Združena zastava Severne in Južne Koreje. Foto: AP

Na štadion so ob bučni podpori gledalcev že prišli tudi športniki Severne in Južne Koreje, združeni pod skupno zastavo. S tem se mimohod reprezentanc zaključuje, slovesnosti pa še ni konec. Ena od atrakcij je bil tudi Pita Taufatofua, ki je postal internetni fenomen v Riu 2016, ko je zastavo Tonge prinesel brez majice, tudi tokrat je svoj šov ponovil, Tongo bo zastopal v smučarskem teku.

Thomas Bach je v govoru najprej pozdravil vse zbrane, nato pa nadaljeval: »To je trenutek, na katerega smo vsi čakali, zdaj je čas za Pjongčang. Zahvaljujem se vsem, od organizatorjev do prostovoljcev, ki ste omogočili te igre. Dragi športniki, na vrsti ste vi, da svetu pokažete, kaj znate. To bodo najpomembnejše tekme vašega življenja, še bolj pomembno pa je, da navkljub vsem razlikam svetu pokažemo, da lahko vsi skupaj poskrbimo za nepozabne olimpijske igre. Pošljimo v svet močno sporočilo miru.«

Thomas Bach je z govorom tudi uradno otvoril olimpijske igre. Foto: AP

Govor je Bach zaključil z besedami, ki so jih vsi čakali: »23. zimske olimpijske igre so tudi uradno odprte!« Za konec so na štadion prinesli še olimpijsko baklo in z njo prižgali olimpijski ogenj, ki bo gorel vse do konca iger v Južni Koreji. Prižgala ga je Kim Yuna, najbolj znana južnokorejska športnica, olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju iz Vancouvra 2010. Zdaj je vse nared, da mesto v ospredju zavzamejo športniki in se pomerijo za 102 olimpijske kolajne, ki so na voljo v Pjongčangu.