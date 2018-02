Olimpijski drobiž: tekmovanja so se uradno začela, manjši požar ni povzročil preplaha

Pjongčang - Danes ponoči se je uradno začel tekmovalni del zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. Odprli so jih tekmovalci v kerlingu, ki so nastopali v mešanih dvojicah. Prvi kamen je po ledu spustil južnokorejski tekmovalec Hye-ji Jang.

Uvodni dan si je sicer tekmovanja ogledalo okoli 2500 obiskovalcev, ki so med drugim videli tudi zmago domače dvojice, ki sta jo sestavljala Jang in Kijeong Lee. Uspešni so bili še pari iz ZDA, Švice in Norveške. Uradna otvoritev iger bo sicer v petek točno opoldan po srednjeevropskem času.

Blizu olimpijske vasi pa je zagorel manjši požar. Francoska agencija AFP poroča, da so gasilci hitro preprečili nevarnost in da večje škode ni bilo. Zagorelo je sicer pri stanovanjskih blokih blizu hokejskega centra Kwandong, oblasti pa so nemudoma izdale opozorilo za prebivalce tamkajšnjega območja.

Iz organizacijskega odbora iger so sporočili, da požar ni bil resnejše narave in v izjavi dodali, da so ga pogasili brez škode. Organizatorji se sicer ukvarjajo tudi z norovirusom, k je okužil že 86 ljudi. Športnikov ni med njimi, še poroča STA.