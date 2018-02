Olimpijski pregled: Prvi dan iger zaznamovali skakalci (FOTO)

N. Gr., STA

Pjongčang - Pred petkovim uradnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu so danes stekla prva tekmovanja. Slovenske barve so zastopali le smučarski skakalci, ki so opravili kvalifikacije pred sobotno tekmo, smukači in smučarske skakalke pa so imeli prve treninge. Hokejisti so uspešno opravili zadnji test pred začetkom iger.

Izmed Slovencev bodo na sobotni tekmi nastopili skakalci Peter Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol in Timi Zajc. Na današnjih kvalifikacijah se je najvišje med njimi uvrstil Prevc (99 m/120,5), in sicer na 14. mesto. Najboljši je bil Nemec Andreas Wellinger (103 m/133,5 točke).

Na treningu smučarskih skakalk je izmed štirih Slovenk najboljša uvrstitev uspela Niki Križnar, ki je v tretjem skoku doskočila pri 102,5 metra ter s 67,6 točke zasedla četrto mesto. V vseh treh poskusih je s skakalnico najbolje opravila Norvežanka Maren Lundby. Skakalke v soboto čaka še en trening, tekma pa bo v ponedeljek.

Ana Bucik pred slovensko hišo. Foto: Matej Družnik/Delo

Na prvem treningu smukačev je nastopilo pet slovenskih tekmovalcev, najhitrejši pa je bil Kanadčan Manuel Osborne-Paradis. Slovenci so se zvrstili od 34. mesta navzdol.

Slovenski hokejisti se pripravljajo na drugi zaporedni olimpijski nastop po Sočiju 2014. V Pyeongchangu bodo imeli prvo tekmo 14. februarja, danes pa so že opravili prvi in tudi zadnji test pred tem. V Seulu so premagali Južno Korejo z 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Za Slovenijo sta zadela Boštjan Goličič (52.) in Anže Kuralt (54.).

Zastave v olimpijski vasi. Foto: Matej Družnik/Delo

Koliko ruskih športnikov bo smelo nastopiti na igrah v Pjongčangu, še vedno ni znano. Mednarodno športno razsodišče (Cas) je danes zavrnilo 13 tožb, ki so do njega prišle danes, odločitev glede tožb preostalih 45 ruskih športnikov in dveh spremljevalcev pa bo sporočilo šele petek, le devet ur pred uradnim začetkom iger.