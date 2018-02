Peter Prevc na veliki napravi zaokrožil deseterico

J. P., A. V., STA

Pjongčang - Poljak Kamil Stoch je ubranil olimpijsko zlato na tekmi smučarjev skakalcev na veliki skakalnici na igrah v Pyeongchangu (135 in 136,5 m/285,7 točke). Drugi je bil zmagovalec s srednje naprave Nemec Andreas Wellinger (135,5 in 142 m/282), tretji pa Norvežan Robert Johansson (137,5 in 134,5 m/275,3). Peter Prevc je delil deseto mesto.

Za najboljšim Slovencem Prevcem (134 in 127,5 m/258) so se zvrstili Jernej Damjan, ki je bil 16. (130 in 130,5 m/248,3), Tilen Bartol na 17. (130,5 in 130 m/247,5) in Anže Semenič na 27. mestu (127 in 120 m/220,5).

Stoch, zmagovalec novoletne turneje in vodilni v svetovnem pokalu, je vodil po prvi seriji. Drugi je bil Avstrijec Michael Hayböck (140 m) s 3,4 točke zaostanka, tretji Wellinger, zmagovalec prve tekme v nordijskem centru Alpensia je imel 1,6 točke zaostanka za Hayböckom, še 0,5 več pa je zaostajal Johansson na četrtem mestu. Peter Prevc je bil osmi, imel pa je 11,4 točke zaostanka za Stochom in 6,4 točke za tretjim mestom.

Toda Prevc je v drugi seriji skočil le 127,5 m in je namesto boja za medalje, na prejšnjih OI je bil na večji napravi bronast, na manjši pa srebrn, zdrsnil na rob deseterice. Trije slovenski skakalci so bili pred finalom okrog 20. mesta. Damjan je bil po prvem skoku 18., Bartol mesto za njim, oba sta v finalu precej pridobila, Semenič pa je bil 21. in je končal na robu trideseterice. Prevc je bil od zlata oddaljen kar 27,7 točke, od brona pa pa 17,3. Uvrstil pa se je na podobno mesto, kot jih je večinoma dosegal v tej sezoni.

Kot prvi je tekmecem v finalu zapretil Daniel Andre Tande, 15. po prvem nastopu. Aktualni svetovni prvak v poletih je pristal pri 138,5 m in prevzel vodstvo. Še vedno je bil na čelu, ko je bil na vrsti Johansson, ki ga je prehitel za 2,2 točke. Tedaj so bili v vodstvu trije Norvežani, kot tretji Johann Andre Forfang. Wellinger je prehitel vse, Michael Hayböck pa zaostal za omenjeno trojico Norvežanov. Stoch je po četrtem mestu na manjši napravi s 136,5 metra prehitel Wellingerja ter ohranil zlato in se veselil na ramah svojih sotekmovalcev.

Zadovoljni so bili tudi v norveškem taboru, čeprav z nekoliko grenkim priokusom. Johanssonu sta na četrtem in petem mestu sledila Tande in Forfang, Andreas Stjernen je bil osmi. Na mali skakalnici sta bila za Wellingerjem na zmagovalnem odru Forfang in Johansson, kar jasno kaže, kdo bo prvi favorit ekipne tekme. Druga ekipa, sodeč po obeh olimpijskih nastopih, je nemška, s trojico tokrat med deseterico. Karl Geiger je bil sedmi, Richard Freitag pa deveti. Slednji je to uvrstitev dosegel tudi na mali napravi in bo gotovo iskal uteho na ekipni tekmi. V svetovnem pokalu je skupno drugi za Stochom in še nima posamične medalje na OI ali SP, na SP je bil leta 2015 v Falunu zlat z mešano ekipo.

Le 3,7 točke je Wellingerja ločilo od Stocha ter drugega zlata na teh igrah, kar je pred tem zadnjima uspelo v Sočiju Stochu in Švicarju Simonu Ammannu, tokrat 13., ki je na posamičnih tekmah slavil na dveh OI leta 2002 v Salt Lake Cityju in leta 2010 v Vancouvru. Japonski veteran Noriaki Kasai, ki je pred štirimi leti v Sočiju osvojil srebro, je tekmovanje končal že po prvi seriji na 33. mestu (121 m), finale je zgrešil za 2,7 točke.

Skakalci bodo svoje olimpijske nastope v Južni Koreji zaključili v ponedeljek, ko je na programu tretja tekma; ekipni nastop se bo začel ob 13.30 po slovenskem času.

Izidi, moški, velika skakalnica:

1. Kamil Stoch (Pol) 285,7 (135,0/136,5)

2. Andreas Wellinger (Nem) 282,3 (135,5/142,0)

3. Robert Johansson (Nor) 275,3 (137,5/134,5)

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 273,1 (131,0/138,5)

5. Johann Andre Forfang (Nor) 271,6 (133,0/134,5)

6. Michael Hayböck (Avt) 267,7 (140,0/131,0)

7. Karl Geiger (Nem) 267,6 (132,0/137,5)

8. Andreas Stjernen (Nor) 267,3 (134,5/131,5)

9. Richard Freitag (Nem) 260,0 (130,0/127,5)

10. Ryoyu Kobayashi (Jap) 258,0 (135,5/128,0)

. Peter Prevc (Slo) 258,0 (134,0/127,5)

. Dawid Kubacki (Pol) 258,0 (134,5/126,0)

13. Simon Ammann (Švi) 256,6 (133,5/130,5)

14. Markus Eisenbichler (Nem) 255,4 (130,0/130,5)

15. Stefan Hula (Pol) 253,4 (132,0/129,5)

16. Jernej Damjan (Slo) 248,3 (130,0/130,5)

17. Tilen Bartol (Slo) 247,5 (130,5/130,0)

...

27. Anže Semenič (Slo) 220,5 (127,0/120,0)