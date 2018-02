Putin se je opravičil športnikom, »ker jih oblasti niso zaščitile«

A. V., STA

Moskva - Ruski predsednik Vladimir Putin se je opravičil športnikom iz svoje države, »ker jih oblasti niso zaščitile pred mednarodnim pritiskom«. Dodal je, da je bila cena za uspešne nastope in zmage v preteklosti »zelo visoka«.

Rusi namreč zaradi očitkov o državno podprtem sistematičnem dopingu ne morejo nastopiti pod svojo zastavo na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji, številni so dobili dosmrtne prepovedi nastopanja.

»Narediti moramo vse, da odstranimo vse dvome in se še naprej prizadevati, da bo Rusija podpirala idejo o čistem športu v vseh pomenih, brez dopinga in drugih stranpoti,« je povedal ruski predsednik.

Putin je dejal, da so zaradi »mešanje politike in drugih tujih elementov v šport« državljani Rusije zelo čustveni do dejstva, da številni športniki ne morejo nastopiti na olimpijskih igrah. »Naredili bomo vse, da jih podpremo,« je dodal Putin.