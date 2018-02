Semenič bo pričakovano zamenjal Timija Zajca

Na veliki skakalnici bo Slovenijo zastopala četverica Anže Semenič, Tilen Bartol, Jernej Damjan in Peter Prevc.

N. Gr., STA

Pjongčang - Po povprečnem nastopu na srednji skakalnici se slovenskim skakalcem sodeč po treningih ne obeta nič dobrega. Po spodbudnem sredinim treningu se v četrtek v treh skokih niti enemu Slovencu ni uspelo prebiti med najboljših deset, še največ sta pokazala Jernej Damjan in Tilen Bartol.

Glavni trener Goran Janus se je po treningih odločil, da v ekipo uvrsti Petra Prevca, Jerneja Damjana, Anžeta Semeniča in Tilna Bartola, izpadel pa je Timi Zajc. Janus upa, da bodo njegovi varovanci pokazali več kot na srednji skakalnici, čeprav se najbrž dobro zaveda, da se bo čez noč težko kaj spremenilo. Konkurenti, ki so bili v večini v ospredju že na prvi tekmi, namreč kažejo bolj prepričljive skoke.

Petru Prevcu bo tako težko ubraniti bronasto kolajno iz Sočija, čeprav v slovenskem taboru še vedno upajo na približno taka presenečenja, kot sta bili zmagi Jerneja Damjana na tekmi svetovnega pokala v Ruki in Anžeta Semeniča v Zakopanah. Slovenci se z rezultati sicer ne obremenjujejo, osredotočeni so na svoje skoke, še najbolj pomembno pa je, da na veliki skakalnici bolj uživajo kot na manjši.

»Vsi rajši skačemo na velikih skakalnicah, razlika med veliko in manjšo je očitna. V zraku letimo nekaj metrov več, temu primerno je doskočišče daljše, veliko več metrov je na voljo za premagati. Po drugi strani pa je res, da mora biti tehnika na obeh brezhibna, če hočeš daleč skočiti,« je dejal Peter Prevc, ki pričakovano ni bil najbolj zadovoljen s skoki na treningu, zdi se, da bo tudi tokrat na ravni letošnjih rezultatov.

»Prva dva skoka za trening sta bila za začetek še kar dobra, problem pa je, ker nato skokov nisem stopnjeval. Upam, da mi bo to uspelo popraviti in da bom začel skakati proti drugi rdeči črti,« se nadeja Prevc, ki ne vidi nobenega problema v prehodu iz srednje na večjo napravo: »Skakalnice v svetovnem pokalu so drugačne, zato se je na treningih treba navaditi, tudi v pripravljalnem obdobju se pogosto selimo z velike skakalnice v Planici na manjšo v Kranj.«"