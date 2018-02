Skakalci zvečer popravljali dopoldanski vtis

Navkljub hudemu mrazu se na olimpijskih igrah vročica pred začetkom stopnjuje, v olimpijski vasi je zaplapolala slovenska zastava, v Pjongčang pa je pripotovala tudi hokejska reprezentanca, tako da se slovenska odprava pridno polni. Danes so se slovenskim novinarjem predstavili skakalci, biatlonci in smučarski tekači. Prvi bodo nastop dočakali skakalci, saj jih že jutri čakajo kvalifikacije, potem ko so šele včeraj - kot pač vse druge skakalne reprezentance - pripotovali na prizorišče iz Willingena, pa so danes opravili tudi prve skoke za trening na skakalnici s HS-109, pri čemer tako majhnih iz svetovnega pokala sploh niso več vajeni.



Damjan: »Komaj čakam, da ti občutki izginejo«



Za večino naših skakalcev uvodni skoki niso bili prav spodbudni, v dopoldanskem delu je tako v treh poskusih le Tilen Bartol enkrat pristal med deseterico (6.). »Imel sem težave s spanjem, spal sem le tri ure in zjutraj je bila kriza. A za vse so razmere enake, vsi smo prispeli včeraj zvečer. Upam, da bo že jutri manj težav in da se bomo do tekme počasi sestavili,« je dejal o prvem dnevu v Pjongčangu Bartol. »Nič nisem spal in komaj čakam, da ti občutki izginejo,« pa se je pritoževal najboljši Slovenec v tej sezoni Jernej Damjan, potem ko je hitro v pozabo poslal 22., 28. in 46. mesto.

Že drugi del današnjega treninga, ko je v večernih urah mraz res že močno rezal v kosti, so Slovenci opravili nekoliko bolje, prav Damjan se je pokazal v najboljši luči s 6., 11. in 10. rezultatom, tudi Petru Prevc se je v skupno petem poskusu posrečil dober skok (105 m), za katerega je dobil 4. oceno, a dobitnik dveh kolajni na zadnjih igrah v Sočiju je s svojo formo zelo nezadovoljen, kar je ob ostalih njegovih rezultatih razumljivo: 29., 27., 41., 21., 13.



Ekipa se že nakazuje

Najmanj sta danes pokazala zadnji slovenski zmagovalec tekme svetovnega pokala - v Zakopanah - Anže Semenič in komaj 17-letni Timi Zajc, ob Bartolu oba debitanta na OI. Pred jutrišnjimi kvalifikacijami bodo skakalci opravili še tri skoke za trening, po katerih bo glavni trener Goran Janus tudi določil četverico, ki bo nastopala na srednji skakalnici, četudi se ekipa že nakazuje.

Zanimivo, da prvi dan treninga v nobenem poskusu niso nastopili vsi najboljši, saj so v prvem delu skakalnico preizkušali Poljaki, ki so nato drugi del izpustili, za obratno taktiko pa so se odločili Norvežani, oboji so bili po pričakovanju med najboljšimi, četudi pri Skandinavcih ni niti enkrat skočil zmagovalec zadnje preizkušnje v Willingenu Daniel Andre Tande.