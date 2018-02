Slovenija po napovedih tujih analitikov brez odličja

N. Gr., STA

Pjongčang - Slovenija v napovedih spletne strani Gracenote tokrat ne kotira visoko, ob odsotnosti Rusov se največ kolajn obeta Nemčiji in Norveški. Nemčija naj bi na vrhu končala po zaslugi 15 zlatih medalj, skupaj pa naj bi osvojila 39 medalj, celo eno manj od Norvežanov. S 15 zlatimi, desetimi srebrnimi in 14 bronastimi bi prvič po igrah leta 2006 spet zasedla prvo mesto med državami, največ zaslug za to pa že vnaprej pripisujejo biatlonki Lauri Dahlmaier z zmagami v vseh disciplinah.

Celo odličje več, a dve zlati medalji manj, naj bi zlasti po zaslugi smučarskih tekačev dosegla Norveška, ki naj bi ob 13 zlatih osvojila še 14 srebrnih in 13 bronastih medalj. Med peterico so se znašle še ZDA z 11, Francija z 10 in Kanada z devetimi zlatimi medaljami. Franciji s skupaj 20 medaljami, kar nekaj po zaslugi biatlonca Martina Fourcada, napovedujejo doslej najuspešnejšo udeležbo. Omenjene države so tudi edine, ki naj bi po napovedih Gracenota osvojile več kot 20 medalj.

Šesta najuspešnejša država naj bi tokrat bila Nizozemska, takoj za njo pa gostiteljica Južna Koreja, ki sta obe močno odvisni od uspehov svojih hitrostnih drsalcev. Prva si lahko obeta 18 medalj, od tega sedem zlatih, druga pa devet, od tega šest zlatih. V prvi deseterici najuspešnejših so še naši severni sosedje Avstrijci, predvsem po zaslugi alpskega smučarja Michaela Hirscherja, Kitajci in Švicarji.

Spletna stran Gracenote slovenski reprezentanci, ki je v Sočiju osvojila dve zlati, dve srebrni in štiri bronaste medalje, letos ne napoveduje uspeha. Če so še pred časom napovedovali eno zlato in eno bronasto, je na zadnji lestvici sploh ni več med 28 državami, ki naj bi v Južni Koreji osvojile medalje.