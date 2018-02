Sturm & Co. zmagovalci že pred polfinalom

Pjongčang – Rusi in Kanadčani so bili že pred začetkom OI favoriti za zlato kolajno v Pjongčangu, branilci naslova iz Kanade pa si niso mislili, da jim bo predzadnjo oviro predstavljala Nemčija, hit olimpijskega turnirja, z zvezdniškim selektorjem Marcom Sturmom.



Če bi v Koreji igrali zvezdniki NHL, bi nemški preboj v polfinale označili za senzacijo, tako pa to niti ni. Pričakovati je bilo presenečenja in zgodila so se mnoga. Tudi Slovenci lahko obžalujejo priložnost za podvig, saj po kakovosti sodijo v razred, v katerem je Nemčija. Ta je najprej v podaljšku izločila Švico – po 26 sekundah je zadel Yannic Seidenberg –, še večji podvig ji je uspel v četrtfinalu s Švedsko, ko je po minuti in pol dodatne igre zadel veteran Patrick Reimer.



Ta imena ljubiteljem hokeja ne povedo veliko, drugače je pri možakarju s kravato za klopjo. Za nemškim uspehom se skriva Marco Sturm, za katerim je 15-letna uspešna kariera v NHL, v kateri je igral za šest moštev ter zbral 938 tekem, 242 golov in 245 podaj. Za primerjavo, slovenski as Anže Kopitar je na dosedanjih 900 tekmah pri 280 golih in 520 podajah.



Sturmova velika želja je, da bi vodil moštvo v NHL, boljšega štarta si skoraj ni mogel zamisliti. Na prvem SP leta 2016 je Nemce popeljal do četrtfinala, potem mu je uspelo osvojiti olimpijski kvalifikacijski turnir. Podobno kot Slovenija v Minsku je Nemčija na zadnji tekmi proti Latviji pred več kot 10.000 gledalci zmagala v Rigi s 3:2. Tudi lani je bila Nemčija na SP v četrtfinalu, v katerem je izgubila z 1:2 proti Kanadi, današnji polfinalni tekmici v dvorani Gangneung.



Pri zgolj 39 letih je Sturm na odlični trenerski poti. Zase meni, da raste skupaj z reprezentanco. »Zelo sem mlad za trenerja in v teh treh letih sem se ogromno naučil, tudi iz napak,« je za agencijo AP priznal Sturm, leta 1999 udeleženec tekme All-Star.



Končno vsi govorijo o hokeju



Hitro si je pridobil spoštovanje v slačilnici. »Še vedno je zelo mlad. Izkušnje ga bodo le še obogatile. Če bo šlo tako naprej, bi nekega dne zares lahko delal v NHL,« meni izkušeni branilec Christian Ehrhoff, nekoč njegov soigralec pri San Jose Sharks. Cenijo ga tudi tekmeci. »Rezultati povedo vse, Nemčija si zasluži mesto v polfinalu,« pravi kanadski kapetan Chris Kelly.



Tudi če se ne bo izšlo s kolajno, bo to velik dosežek za nemški hokej. »Vsako leto si prizadevamo za večjo prisotnost v medijih. Zdaj nam je končno uspelo, naenkrat vsi govorijo o hokeju. To je super za naš šport, nedvomno lep uspeh,« je na opravljeno ponosen Sturm.



Njegovo reprezentanco v nedeljo čaka polfinalna tekma z Rusijo ali Češko. Tako kot Kanadčani si tudi Rusi ne smejo privoščiti podcenjevalnega odnosa. Češka raste iz tekme v tekmo, v četrtfinalu je po kazenskih strelih ugnala ZDA. Njena vrlina je disciplinirana igra ob zelo čvrsti obrambi.



»Dobri so, zares so dobri,« tekmece spoštuje Ilja Kovaljčuk, ki si obeta, da bo Rusija sprala madež po razočaranju v domačem Sočiju. Pri Čehih blesti vratar Pavel Francouz, ki je ubranil devet od desetih kazenskih strelov. V domovini ga že primerjajo z Dominikom Haškom, ki je »švejkom« prinesel zlato na OI 1998 v Naganu, kjer so prvič nastopile zvezde NHL. Celo »Dominator« se je oglasil: »Morda nimamo tako zvenečih imen kot pred 20 leti, imamo pa spretne igralce, ki delujejo kot ekipa. Spominjajo me na nas na Japonskem.« P. Z.