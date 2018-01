Tim Kevin Ravnjak brez olimpijske norme

N. Gr., STA

Laax - Deskarji prostega sloga bi morali danes opraviti zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami v disciplini snežni park. A prireditelji so jo morali zaradi megle odpovedati in je ne bodo nadomeščali.

Tekmovalci so dolgo časa čakali na izboljšanje razmer, ker so mnogi še lovili olimpijske norme, so jo želeli izvesti, a narava je bila močnejša. Brez nastopa je tako ostal tudi slovenski predstavnik Tim Kevin Ravnjak, ki olimpijske norme v tej disciplini ni izpolnil, tako da bo tako kot v Sočiju v Pyeongchangu najbrž nastopil le v disciplini snežni žleb.

Kvalifikacije bi morale biti na sporedu že v četrtek, a že takrat tekmovanja ni bilo mogoče izvesti.