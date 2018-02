Toutant prvak v akrobatskih skokih

J. M.

Pjongčang - Danes so na olimpijskih igrah podelili kolajne tudi v akrobatskih skokih za moške, potekalo je finale moškega kerlinga in tekmo za bron pri dekletih ter tekmi s skupinskim štartom v hitrostnem drsanju v obeh konkurencah.



Toutant prepričljivo do zlata

V prvi disciplini dneva je slavil Kanadčan Sebastien Toutant, ki je ugnal Američana Kylea Macka in Britanca Billyja Morgana. V disciplini, ki je bila premierno na sporedu zimskih olimpijskih iger, je 25-letnik zmagal z oceno 174,25 in za dobrih pet točk ugnal predstavnika ZDA. Morgan je na tretjem mestu zaostal še slabo točko več.

Deskanje, akrobatski skoki, moški:

ZLATO: Sebastien Toutant (Kan)

SREBRO: Kyle Mack (ZDA)

BRON: Billy Morgan (VBr)

ZDA do zlata v moškem kerlingu, bron pri dekletih Japonkam

V moškem kerlingu sta se v velikem finalu pomerili reprezentanci ZDA in Švedske. Uspešnejši so bili Američani, ki so slavili z 10:7. ZDA so pod vodstvom skipperja Johna Schusterja prišle do presenetljivega zlata, tekmo pa sta spremljala tudi hči ameriškega predsednika Ivanka Trump in švedski kralj Carl XVI Gustav. Bron so po zmagi nad Kanado že včeraj osvojili Švicarji.

Kerling, moški:

ZLATO: ZDA

SREBRO: Švedska

BRON: Švica

Japonske tekmovalke pa se veselijo brona, po tem, ko so s 5:3 ugnale reprezentanco Velike Britanije. Finalna tekma med Švedsko in Južno Korejo bo jutri ob 1.05 po srednjeevropskem času.

Premierna naslova v hitrostnem drsanju s skupinskim štartom Japonki in Južnokorejcu

Japonska hitrostna drsalka Nana Takagi je slavila na tekmi s skupinskim štartom v hitrostnem drsanju. Srebro je osvojila Južnokorejka Kim Bo-Reum, bron pa predstavnica Nizozemske Irene Schouten. Japonska predstavnica je po 16 krogih drsanja na ovalu slavila v ciljnem šprintu. Tudi ta disciplina je bila na olimpijskih igrah prvič. V isti disciplini je pri moških slavil domačin Lee Seung-Hoon. Svetovni prvak v tej disciplini izpred dveh let je ugnal Belgijca Barta Swingsa in Nizozemca Koena Werweija.

Hitrosno drsanje, skupinski start, ženske:

ZLATO: Nana Takagi (Jap)

SREBRO: Kim Bo-Reum (Kor)

BRON: Irene Schouten (Niz)

Hitrostno drsanje, skupinski start, moški:

ZLATO: Lee Seung-Hoon (JKo)

SREBRO: Bart Swings (Bel)

BRON: Koen Verweij (Niz)