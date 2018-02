V Pjongčangu razsaja trebušna gripa

N. Gr., STA

Pjongčang – Le nekaj dni pred odprtjem olimpijskih iger v južnokorejskem Pjongčangu na olimpijskih prizoriščih razsaja nalezljivi norovirus, v slovenskem taboru pa kljub opozorilom organizatorjev še niso zaskrbljeni.

Bolezen, ki jo nekateri imenujejo tudi preprosto trebušna gripa, se je posebej razširila med varnostniki zasebnega podjetja, ki deluje na igrah, kjer so našteli 41 primerov. Korejski prireditelji so se zato odločili, da bodo izolirali celotno varnostno službo, ki jo bodo zamenjali vojaki, vse »dokler se bolezen ne bo več pojavljala«.

Poseben zaplet bi se pojavil lahko le, če bi se okužbe razširile s kontaminirano hrano, zato bodo prireditelji v tem segmentu organizacije še posebej pozorni.

Zdravnik v slovenski odpravi Matjaž Turel je potrdil, da so opozorilo organizatorjev dobili tudi v slovenskem taboru, kjer ga jemljejo resno, vendarle pa zaradi tega v ekipi preplaha ni.

»Sem prihaja več tisoč ljudi z vsega sveta, ki s seboj prinašajo viruse. Tudi v Sloveniji je norovirus razsajal in na splošno smo na takšnih dogodkih vedno previdni. Ne le zaradi tega virusa, tudi zaradi drugih bolezni je pomembna preventiva, predvsem umivanje in razkuževanje rok ter pravilna izbira hrane. Gre za ukrepe, ki veljajo tako ali tako, zato za zdaj zaradi tega virusa posebnih ukrepov ne bo.«

Turel opozarja, da gre pri norovirusu običajno za dva dni resnih težav z bruhanjem in diarejo, ki na olimpijskih igrah seveda lahko nastopi ob nepravem času.

»Ukrepi so znani, športniki in spremljevalci imajo ustrezna navodila, zelo dobro pa so se odrezali tudi organizatorji, saj je karantena najbolj učinkovita za zajezitev širjenja virusa,« je v telefonskem pogovoru povedal Turel.

Ta je v Pjongčangu začel opravljati svoje delo že danes. Tukaj smo že vzpostavili slovensko ambulanto, v neposredni bližini je za resne primere na voljo tudi bolnišnica. Sam upam, da bomo imeli tukaj med igrami dela čim manj.