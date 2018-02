V Pjongčangu ugasnil olimpijski ogenj

A. V., J. M., STA

Pjongčang - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je ob koncu barvite zaključne slovesnosti v Pjongčangu razglasil konec zimskih olimpijskih iger in gledalce povabil k vnovičnem snidenju čez štiri leta v Pekingu. Tokratne igre je označil za igre novih obzorij, na katerih so Korejci dokazali, da šport gradi mostove.

Zaključna slovesnost 23. olimpijskih iger se je začela z ognjemetom, vrhunec pa je bilo vkorakanje športnikov z vsega sveta, ki so se poslovili od občinstva. Slovensko zastavo je nosil smučar prostega sloga Filip Flisar.

Nosilci zastav so v sredini olimpijskega stadiona sklenili krog, njihovi rojaki pa so se ob spremljavi glasbe in svetlobnih učinkov sprehodili okoli njih. Po prihodu športnikov je nebo osvetlila podoba maskote letošnjih olimpijskih iger, tigra Sohoranga, ki se je nato oblikovala v veliko srce.

Po pestrem plesno-glasbenem programu je gledalce nagovoril predsednik Moka Bach. Izpostavil, da so letošnje olimpijske igre, ki so sicer trdno zasidrane v tradiciji, pokazale pot v prihodnost.

V Pjongčangu se sicer še ne poslavljajo povsem od športnikov. Od 9. do 18. marca se bodo namreč v mestu merili še športniki invalidi na paraolimpijskih igrah.

Norvežani najboljši na zimskih OI doslej, Slovenija 24.

Norveška je na na XXIII. zimskih olimpijskih igrah osvojila po 14 zlatih in srebrnih ter 11 bronastih kolajn, skupaj 39, in je postala najuspešnejša država v zgodovini zimskih OI. Slovenija je s srebrom Jakova Faka in bronom Žana Koširja osvojila 24. mesto med 30 državami, ki so osvojile kolajne.

Norvežani so na čelu večne lestvice prehiteli Kanado, ki je pred osmimi leti na domačih igrah v Vancouvru kot edina država doslej osvojila 14 zlatih kolajn, vendar leta 2010 "le" sedem srebrnih.

V Pjongčangu je bila z njenim najboljšim zimskim olimpijskim dosežkom druga Nemčija s 14 zlatimi, 10 srebrnimi in sedmimi bronastimi odličji, tretja Kanada (11, 8, 10, skupaj 31), na četrtem mestu pa so bili razočarani v ekipi ZDA (9, 8, 6, skupaj 23).

Gostiteljica Južna Koreja je bila sedma (5, 8, 4) in je skupaj zbrala 17 kolajn, kolikor so jih osvojili tudi ruski olimpijski športniki. Ti zaradi s strani države podprtega sistematičnega dopinga niso smeli nastopati pod svojimi državnimi simboli, osvojili pa so 13. mesto z dvema zlatima odličjema, od tega s hokejskim prvim mestom, šestimi srebrnimi in devetimi bronastimi medaljami.

Največ poškodb med smučarji in deskarji v krosu

Tudi na igrah v Pjongčangu se je zgodilo kar nekaj poškodb. Najhuje jo je skupil Kanadčan Christopher Del Bosco. Tekmovalec v smučarskem krosu je utrpel zlom medenice, štirih reber in poškodbo pljuč. Avstrijec Markus Schairer je kljub zlomu četrtega vratnega vretenca in poškodbi komolca prideskal do cilja. Pri krosu so se poškodovali še Avstrijec Christoph Wahrstötter (pretres možganov), Kanadčanka India Sherrett (niso razkrili vrste poškodbe) in Francoz Terrence Tchiknavorian (zlom golenice). Kar dve poškodbi je utrpela Kanadčanka Katie Osmond, ki si je na treningu zlomila zapestja, dan kasneje pa še petnico in ostala brez nastopa.



Danes je konec zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. Foto Reuters

Hanyu s protibolečinskimi tabletami do olimpijskega naslova

Poškodbe so bile prisotne tudi pri športnikih v drugih disciplinah, nekje pa je tistim, ki so bili »načeti«, kljub temu uspelo priti celo do kolajn. Švicarka Mathilde Gremaud je kljub temu, da je bila zaradi suma na pretres možganov dan pred tekmo še v bolnišnici, na koncu osvojila srebro v snežnem parku. Kljub poškodovanemu gležnju se je z naslovom prvaka okitil japonski umetnostni drsalec Yuzuru Hanyu. Tekmoval je s protibolečinskimi tabletami, po igrah pa ga verjetno čaka operacija. Za konec pa seveda še Lindsey Vonn, ki je kljub temu, da se je v zadnjih letih mnogokrat vračala po raznih poškodbah kolena, osvojila bron v smukaški preizkušnji.

Blaž Perko, v.d. generalnega sekretarja pri OKS, igre ocenjuje kot uspešne

Vodstvo slovenske olimpijske odprave pa zadovoljno zapušča Južno Korejo. Cilji so bili izpolnjeni, vedenje športnikov primerno, žal pa ostaja zgolj črna pika nad dopinškim primerom Žige Jegliča. V.d. generalnega sekretarja pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) Blaž Perko, po poročanju STA, takole ocenjuje celostno podobo iger v Pjongčangu: »Imamo dve kolajni, kar ocenjujem kot dober dosežek. Imeli smo še nekaj odličnih rezultatov, ki dokazujejo, da so se športniki na igre dobro pripravili. Izkazalo se je nekaj mladih tekmovalcev, dokazali so, da se nam za prihodnost ni bati, seveda pa smo imeli tudi nekaj grenkih dosežkov, športnikov, ki pričakovanj niso izpolnili. Pravo strokovno oceno bomo naredili, ko se vrnemo domov, prva ocena pa je dobra.«



Zaključna slovesnost se je pričela z ognjemetom. Foto Reuters