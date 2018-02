Superveleslalom (M): Mayer prekinil norveško dominacijo, Kline v deseterici

Izkazal se je Boštjan Kline z desetim mestom, Klemen Kosi je končal na 25. mestu, Martin Čater in Miha Hrobat sta odstopila.

A. V., STA

Pjongčang - Po norveškem smukaškem slavju je na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu napočil čas za avstrijsko zmagoslavje. Matthias Mayer je zmagovalec olimpijskega superveleslaloma alpskih smučarjev. Drugo mesto za kolajno srebrnega leska je pripadla Švicarju Beatu Feuzu, Norvežan Kjetil Jansrud ni ubranil naslova iz Sočija je pa osvojil bron.

Razlike na vrhu so bile majhne. Feuz je zaostal le 13 stotink sekunde, Jansrud se je na progi zadržal še dodatnih pet stotink.

Mayer je progo v Jeongseonu prevozil s časom 1:24,44 za še drugo olimpijsko kolajno, obe najžlahtnejšega sijaja. Sedemindvajsetletni Korošec se je pridružil majhni skupini smučarjev z zlatima kolajnama v obeh hitrih disciplinah.

Dejansko gre za tri smučarje, ki so na olimpijskih igrah zmagali v smuku in superveleslalomu. Drugi alpski smučar ob Mayerju je Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je superveleslalom dobil pred osmimi leti v Vancouvru, na smuku pa je zmagal v četrtek v Pjongčangu. Edina alpska smučarka s takšnim dosežkom pa je Mayerjeva rojakinja Michaela Dorfmeister, ki ji je hitrostni olimpijski smukaško-superveleslalomski dvojček kot edini med vsemi uspel na olimpijskih igrah leta 2006 v Torinu.

Mayer je pred štirimi leti v Sočiju pripravil veliko senzacijo, ko je zmagal na olimpijskem smuku. Po štirih letih njegova zmaga na superveleslalomu ni več senzacija, je pa Mayer s še drugim olimpijskim zlatom potrdil, da je mož za velika tekmovanja. To je njegova šesta zmaga na tekmah najvišje ravni, vključno s štirimi zmagami v svetovnem pokalu.

Zadnji Avstrijec, ki je v tej disciplini osvojil olimpijsko zlato, je bil Herminator, Hermann Maier pred natanko 20 leti na igrah 1998 v Naganu. Pred tridesetimi leti na igrah v Calgaryju, ko je bil superveleslalom prvič na olimpijskem sporedu, pa je superveleslalomsko srebro osvojil Matthiasov oče Helmut Mayer.

Zadovoljen je tudi Feuz, ki je smukaškemu bronu dodal še superveleslalomsko srebro ter postal šele tretji Švicar po Didierju Cucheu in Ambrosiju Hoffmannu z olimpijskem odličjem v tej disciplini.

Tudi Jansrud je v 24 urah še drugič pristal na odru za zmagovalce ter je s petimi olimpijskimi kolajnami prehitel rojaka Aksla Lund Svindala, ki ostaja pri štirih olimpijskih odličjih. Svindal se je tokrat moral zadovoljiti s petim mestom.

Jansrud se je izenačil z rojakom Lassejem Kjusom, ki je z olimpijskih iger prav tako prinesel pet kolajn. Norveški in absolutni rekorder še naprej ostaja Kjetil Andre Aamodt z osmimi olimpijskimi odličji. Američan Bode Miller jih ima šest, po pet pa ob Kjussu in Jansrudu še Alberto Tomba.

Po tem ko je Jansrud prevzel vodstvo, Svindal pa je malenkost zaostal, je kazalo na novo norveško zmagoslavje, a je šlo za račun brez Mayerja in Feuza. Po letu 1998, ko je zmagal Maier, je na superveleslalomskem olimpijskem prestolu znova ne-Norvežan. V Sočiju je slavil Jansrud, v Vancouvru Svindal, v letih 2006 in 2002 v Torinu in Salt Lake Cityju pa je bil zlat njun rojak Aamodt.

Slovenci blizu, vendar tudi daleč

Od štirih Slovencev se je izkazal Boštjan Kline z desetim mestom (+0,92), Klemen Kosi je olimpijski nastop končal na 25. mestu (+2,06), Martin Čater je zašel iz smeri ter je ostal brez uvrstitve, odstopil je tudi Miha Hrobat.

Šestindvajsetletni Kline, ki je Soči pred štirimi leti izpustil, in so to njegove prve olimpijske igre, je z desetim mestom vpisal svoj najboljši superveleslalomski dosežek na velikih tekmovanjih. Boljši dosežek mu je lani uspel s sedmim mestom v smuku na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu

Gre za dejansko drugi najboljši moški slovenski dosežek na olimpijskih igrah na superveleslalomskih tekmah. Tomaž Čizman, ki je v Južni Koreji v vlogi delegata na vseh ženskih tekmah, je leta 1988 v Calgaryju, takrat še v jugoslovanskem dresu, osvojil deveto mesto. Po osamosvojitvi je v Vancouvru Aleš Gorza v superveleslalomu pristal na 11. mestu, Tina Maze je takrat v ženski konkurenci osvojila srebro.

Nekdanji mladinski svetovni prvak v disciplini (Crans Montana, 2011) Kline je po povsem ponesrečeni alpski kombinaciji ter zadržanem smuku znova prikazal vožnjo, ki ga je krasila v minuli sezoni svetovnega pokala, ko je v smuku prvič zmagal v svetovnem pokalu.

V zgornjem delu proge je bil celo povsem konkurenčen takrat vodilnemu, napadalna vožnja pa je pomenila tudi večje tveganje za napake, ki so se seveda prikradle v njegovo vožnjo, s čimer je izgubil boj za stopničke.

Superveleslalom je bila zadnja moška tekma na prizorišču v Jeongseonu. Alpski smučarji se bodo prestavili na prizorišče tehničnih disciplin v Jongpjongu, kjer bosta moška veleslalom in slalom, Jeongseon pa bodo zavzele ženske.

Izidi:

1. Matthias Mayer (Avt) 1:24,44

2. Beat Feuz (Švi) + 0,13

3. Kjetil Jansrud (Nor) 0,18

4. Blaise Giezendanner (Fra) 0,38

5. Aksel Lund Svindal (Nor) 0,49

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 0,69

7. Dominik Paris (Ita) 0,74

8. Andreas Sander (Nem) 0,77

9. Dustin Cook (Kan) 0,79

10. Bostjan Kline (Slo) 0,92

...

25. Klemen Kosi (Slo) 2,06

Martin Čater - odstop

Miha Hrobat - odstop