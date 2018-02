Vrhovnik in Jelenko po treningih blizu petnajsterice

J. M., STA

Pjongčang - Na veliki skakalnici so nordijski kombinatorci opravili še zadnji trening pred njihovo zadnjo posamično tekmo na igrah. V zadnjih treh skokih za trening sta se najbolj izkazala Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki je bil najboljši na prvem in tretjem treningu (132,5 metrov/60,2 točke in 136,5/77,0) in pa Japonec Go Jamamoto, ki je na drugem kot edini ugnal norveškega predstavnika (136/70,0). Vid Vrhovnik se je v vseh treh skokih uvrstil med 14. in 17. mestom, Marjan Jelenko pa med 16. in 24.

Vrhovnik je s prvim skokom zasedel 15. mesto (118,0/40,9), z drugim 17. (118,0/46,8), v tretjem poskusu pa je bil 14. (126,0/58,0). Jelenko je po prvem skoku sledil Vrhovniku na 16. mestu (119,0/39,0), drugi skok ga je pripeljal do 24. mesta (117,5/40,7), s tretjim skokom pa je pristal na 22. mestu (118,5/45,6).

Posamična tekma nordijskih kombinatorcev na veliki napravi se bo jutri začela ob 11. uri po srednjeevropskem času.