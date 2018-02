Risi kralji infarktnih končnic, s kazenskim strelom Jegliča položili še Slovake

J. P.

Pjongčang - Podobno kot že pred štirimi leti v Sočiju je slovenska hokejska reprezentanca tudi danes, v zadnjem dvoboju prvega dela skupine B olimpijskega turnirja v Pjongčangu, odpravila Slovake, le da je tokrat njihov odpor trla precej dlje. Če je bilo pred štirimi leti obračuna konec že po rednem delu (3:1), sta morali moštvi tokrat v petminutni podaljšek in, ker se v njem mreži nista zatresli, še v kazenske strele, ki so se končali po željah risov. Ravno v zadnji, peti seriji je namreč Žiga Jeglič mojstrsko ukanil vratarja Branislava Konrada in poskrbel za zmago s 3:2, že drugo na turnirju, s katero so naši fantje potrdili drugo mesto v skupini B, zdaj pa jih čaka razigravanje za četrtfinale.

Razplet rednega dela tekme je bil ravno obraten kot uvodoma proti Američanom, ki so vodili z 2:0, nato pa četi Karija Savolainena prepustili pobudo, ki jo je kronala z zmago v podaljšku po golu kapetana Jana Muršaka. Danes so Slovenci po zadetkih Blaža Gregorca in Anžeta Kuralta ob številčni premoči na ledu ušli za dva zadetka, a so čvrsti in uporni Slovaki, ki se jim je en zasuk na turnirju že posrečil (uvodoma proti Rusom od 0:2 do 3:2), izvlekli podaljšek in nato še kazenske strele. V njih so risi takoj zadeli po zaslugi Roka Tičarja, iskro upanja je tekmecem prižgal stari maček Ladislav Nagy, zmagovalca je odločil Jeglič. V drugem dvoboju tretjega kola skupine B so ruski olimpijci brez težav, s 4:0, odpravili Američane in potrdili prvo mesto v skupini in preboj v četrtfinale.

POTEK PRVE TRETJINE

Slovenci in Slovaki so si nasproti stali že štirinajstič na uradnih tekmah, doslej se je tehtnica krepko nagibala na stran Slovaške, ki je vpisala deset zmag, risi so bili uspešnejši dvakrat, enkrat pa se je obračun končal brez zmagovalca. Oba selektorja sta se danes odločila za menjavi na vratarskem mestu v primerjavi z včerajšnjima dvobojema, v katerih sta obe zasedbi izgubili. Tako je v naši vrsti prednost pred Luko Gračnarjem spet dobil Gašper Krošelj, v tekmečevi pa Branislav Konrad pred Janom Lacom. Oba današnja začetna čuvaja mreže sta bila med glavnimi junaki uvodnih presenetljivih zmag nad Američani oziroma ruskimi olimpijci.

Že uvodne minute so nakazale, da bo dvoboj trd in negotov do konca. Risi so se zagnali pogumno in odločno, a so po nekaj minutah na ledu zagospodarili Slovaki, ki so bili več v napadu, a brez nevarnih zaključkov. Izbranci selektorja Karija Savolainena so se uvodnega pritiska otresli šele po prvem televizijskem premoru in tudi nekajkrat resno zagrozili, vendar pa so Konrada zgolj dobro ogreli. Dve minuti pred koncem prve tretjine je z razdalje močno sprožil branilec Mitja Robar, toda natančno v vratarsko tarčo. Za nekaj živahnih trenutkov v zadnjih izdihljajih prvega dela je poskrbela prva izključitev v dvoboju, na kazensko klop je moral Marek Hovorka, ki je po obrazu usekal Anžeta Kuralta.

Slovencem je do konca tretjine ostalo 33 sekund z igralcem več na ledu, spletli so mrežo okrog nasprotnikovega gola, a jim je za resnejši poskus zmanjkalo časa, prehitela jih je sirena. Risi so bili doslej na olimpijskem turnirju ob številčni premoči popolnoma neučinkoviti, šestkrat so imeli namreč priložnost, unovčili je niso niti enkrat samkrat. Da je prvih dvajset minut minilo v znamenju trdega (obrambnega) boja in enakovredne igre, zgovorno potrjuje tudi razmerje sproženih strelov - naši fantje so jih zbrali pet, Slovaki enega manj.

POTEK DRUGE TRETJINE

Še minuta in pol kazni je ostala za Hovorko v začetku druge tretjine, za nameček si je pot na kazensko klop prislužil še Michal Čajkovsky. Savolainen je potegnil Krošlja začasno na klop in ga nadomestil s šestim igralcem v polju, kar se je risom v hipu obrestovalo. Le minuta druge tretjine je minila, pa so bili že v vodstvu, po podaji Anžeta Kuralta in kapetana Jana Muršaka je z modre linije močno in natančno usekal 28-letni branilec češkega moštva Hradec Kralove Blaž Gregorc in plošček mojstrsko poslal mimo Konradove lovilke. Za nameček pa so imeli Slovenci še naslednji dve minuti igralca več na ledu, saj Čajkovski še ni odšel na kazensko klop, kajti Slovaki se vmes ploščka niso dotaknili.

Gregorc je med vsemi slovenskimi hokejisti na igrah v Pjongčangu najbolj obremenjen, saj mu finski strokovnjak na selektorskem stolčku namenja največjo minutažo. Naši fantje so imeli torej tudi po njegovem zadetku še naprej igralca več na ploskvi, 25 sekund pa celo dva, saj si je dveminutno pot na kazensko klop prislužil še tretji Slovak v kratkem obdobju, Tomaš Starosta. Slovenci prednosti petih proti trem niso izkoristili, so pa še drugič zadeli v igri 5:4. Ponovno je bila na ledu enaka zasedba kot pri prvem golu - in ista trojka je sodelovala tudi pri drugem golu. Le da je tokrat Gregorc začel akcijo in plošček oddal Muršaku, ta pa je z izjemno natančno podajo pred vrati našel Anžeta Kuralta, ki je le podstavil palico in plošček poslal za Konradov hrbet.

Ob polovici tekme je bilo razmerje strelov krepko na slovenski strani, kar 13:6, v drugi tretjini že 8:2, a je treba ob tem poudariti, da so Slovaki kar skoraj pet zaporednih minut igrali številčno oslabljeni, pol minute celo z dvema igralcema manj na ploskvi. Moštvo, ki je zaostajalo, je moralo seveda vse sile usmeriti v napad, natanko osem minut pred koncem drugega dela je po protinapadu nevarno ustrelil Andrej Kudrna, a se je razpoloženi in dobro postavljeni Krošelj izkazal. Minuto in pol pozneje je bil isti igralec ponovno nevaren, njegov poskus je slovenski vratar zaustavil, a se mu je plošček nato vendarle izmuznil v mrežo. Vendar pa sodniki zadetka niso priznali, ker se je v Krošlja pri tem zaletel eden od Slovakov in storil prekršek nad njim.

Slovaška je pritiskala, do lepe priložnosti za znižanje pa se je dokopala, ko je moral na kazensko klop prvič na tekmi tudi slovenski igralec, v 35. minuti se je šel za dve minuti hladit Žiga Jeglič. Manj kot minuto so izbranci selektorja Craiga Edwarda Ramsayja, sicer Kanadčana, potrebovali, da so prepolovili zaostanek. Junak zmage nad Rusi Peter Čerešnak se je bliskovito odločil za strel z velike razdalje, palico je podstavil Miloš Bubela, plošček je presenetil tudi Krošlja, ki je moral prvič v obračunu na kolena. Za Bubelo, novinca na velikih tekmovanjih, je bila to prva točka na olimpijskem turnirju. Igra se je do konca druge tretjine še razživela, zadnji je nevarno poskusil Žiga Pance, a se rezultat ni več spremenil.



Slovenci so po ZDA ugnali še Slovake.

POTEK TRETJE TRETJINE

Vsi trije zadetki v drugi tretjini so torej padli ob številčni premoči ene ali druge zasedbe, razmerje strelov v tem delu pa je bilo zavidljivih 14:7 v slovensko korist, skupno že 19:11. Slovakom ni preostalo drugega kot juriš proti Krošljevim vratom - in izplačalo se jim je. Ob koncu 46. minute je napadalec Marcel Haščak zadrsal celo nekoliko nazaj proti modri črti in se nenadoma odločil za bombo z velike razdalje, ki je presenetila slovenskega vratarja in končala v mreži. Podajalca sta bila ista kot pri prvem golu - Granak in Čerešnak. Izid je bil poravnan, treba je bilo iti od začetka. To je pomenilo tudi, da se razplet medsebojnega obračuna iz Sočija ni mogel ponoviti, tedaj so namreč risi zmagali s 3:1.

Zadetek je dal Slovakom krila, naši fantje so poskušali iz protinapadov, iz enega od njih je z razdalje sprožil Pance, a se je Konrad izkazal. Po odbitku je Bubela plošček naivno odbil prek ograde, sodniki so se po posvetu odločili, da ga zaradi nepotrebnega prekinjanja igre pošljejo za dve minuti na klop. Njegova neumna poteza bi Slovaški lahko škodovala, Savolainenova četa je namreč spletla mrežo v napadalni tretjini in si priigrala precej lepih priložnosti, strelske vaje je imel predvsem Jan Urbas, a je bil tekmečev čuvaj mreže vselej na mestu. Slovaki, ki so proti Rusom že zrežirali popoln preobrat in tedaj zmagali s 3:2 po zaostanku z 0:2, so se izvlekli, a slovenskih napadov še ni bilo konec.

Tri minute in 50 sekund pred koncem tretje tretjine pa je risom delo otežil strelec drugega gola Kuralt, ki je moral zaradi visoke palice za dve minuti na kazensko klop. Slovaki so prvo številčno premoč ob koncu drugega dela unovčili, tudi v drugo so bili izjemno nevarni, saj je za nameček Rok Tičar še ostal brez palice, vendar pa je nevaren položaj pred Krošljem z izbijanjem ploščka dobro razrešil branilec Aleš Kranjc. V zadnji minuti rednega dela je bilo vroče pred slovaškimi vrati, a se izid ni več spremenil, moštvi sta morali v podaljšek, Slovenci že drugič na turnirju. Prvič, uvodoma proti Američanom, so bili uspešni. Jasno je bilo že, da sta si obe ekipi zagotovili vsaj po točko. Razmerje strelov v rednem delu je bilo 29:21 v slovensko korist.

POTEK PODALJŠKA

Petminutni podaljšek z igro štirih proti štirim je z izjemnim preigravanjem, a brez zaključka, odprl slovenski kapetan in že strelec treh zadetkov na olimpijskem turnirju Jan Muršak, na drugi strani je po golu zadišalo po poskusu Granaka, a se tudi slovenska mreža ni zatresla. Krošelj je moral v podaljšku posredovati že trikrat, Konrad še niti enkrat, Savolainen je 80 sekund pred koncem posegel po minutnem odmoru, da bi risom vrnil sapo. Nevarno je dvakrat v poslednjih izdihljajih poskusil Martin Bakoš, a obakrat brez učinka. Razmerje strelov v podaljšku: 4:0 v korist Slovaške. Odločali so torej kazenski streli, žreb je določil, da so prvi sprožili Slovaki.



Trenutek odločitve - gol Žige Jegliča.

POTEK KAZENSKIH STRELOV

Gašper Krošelj je bil sprva uspešnejši od Andreja Kudrne, na drugi strani je Rok Tičar raztegnil noge Branislava Konrada in vmes poslal plošček v mrežo. Tudi drugi slovaški izvajalec je bil neuspešen, Peter Olvecky se je zapletel, tudi na drugi strani se ni posrečilo Janu Urbasu. Krošelj je bil drugič na mestu ob poskusu Martina Bakoša, Jan Muršak pa je poskušal presenetiti čuvaja mreže z razdalje, a se ni izšlo. Izenačil je izkušeni maček Ladislav Nagy, Robert Sabolič pa je bil neuspešen. V zadnji seriji je Krošelj prebral Marcela Haščaka, plošček za zmago je imel na palici Žiga Jeglič - in ga izkoristil. Z njegovim golom so risi s 3:2 zmagali še drugič na turnirju in zasedli drugo mesto v skupini, zdaj pa morajo počakati do jutri na tekmeca v razigravanju za četrtfinale. V drugi tekmi skupine B so Rusi s 4:0 odpravili ZDA.

SLOVENIJA : SLOVAŠKA 3:2 (0:0, 2:1, 0:1; 0:0; 1:0)

Strelci: 1:0 - Blaž Gregorc (Jan Muršak, 22./PP1), 2:0 - Anže Kuralt (Jan Muršak, Blaž Gregorc, 25., PP1), 2:1 - Miloš Bubela (Peter Čerešnak, Dominik Granak, 36./PP1), 2:2 - Marcel Haščak (Dominik Granak, Peter Čerešnak, 46.); PS: Rok Tičar in Žiga Jeglič; Ladislav Nagy.