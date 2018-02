Brezhibna Dahlmeierjeva šprinterska zmagovalka, Erženova tudi na zasledovanju

Pjongčang - Nemška biatlonka Laura Dahlmeier je osvojila zlato kolajno na uvodni tekmi letošnjih zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu - v šprintu. Nemki se je v zahtevnih vetrovnih razmerah na strelišču posrečil nastop brez napake in se lahko veseli svojega prvega odličja najžlahtnejšega leska na olimpijskih igrah.

Štiriindvajsetletna Dahlmeierjeva je za 24 sekund ugnala Norvežanko Marte Olsbu, še sekundo več pa je zaostala bronasta Čehinja Veronika Vitkova. Razočarali sta branilka naslova, Slovakinja Anastazija Kuzmina (13. mesto), in Finka Kaisa Mäkäräinen (25.), ki sta morali kar po štirikrat v kazenski krog.

O zahtevnih razmerah na strelišču zgovorno priča podatek, da so zgolj tri tekmovalke zadele vseh deset strelov. Dahlmeierjeva si je z zmago priborila lepo prednost pred zasledovalno tekmo, ki bo v ponedeljek deset minut čez enajsto uro po srednjeevropskem času.

Na tekmi sta nastopili tudi dve slovenski predstavnici, ki pa nista bili v ospredju. Anja Eržen je s štirimi zgrešenimi streli zasedla 46. mesto, za zmagovalko je zaostala dve minuti in 14 sekund. Urška Poje pa je, po odličnem prvem strelskem nastopu, ko je zadela vseh pet strelov, nato v streljanju stoje zgrešila štiri strele in z zaostankom treh minut in 46 sekund končala kot 75. V ponedeljek je tako ne bo na štartu zasledovalne preizkušnje, na kateri bo edina slovenska predstavnica Erženova.

IZIDI ŽENSKEGA ŠPRINTA (7,5 KM)

1. Laura Dahlmeier (Nem) 21:06,2 (0 zgrešenih strelov)

2. Marte Olsbu (Nor) + 24,2 (1)

3. Veronika Vitkova (Češ) 25,8 (1)

4. Marie Dorin Habert (Fra) 33,1 (1)

5. Vanessa Hinz (Nem) 40,3 (1)

6. Lisa Vizttozzi (Ita) 40,5 (1)

7. Hanna Öberg (Šve) 40,8 (1)

8. Irene Cadurisch (Švi) 45,5 (1)

9. Darja Domračeva (Blr) 46,2 (2)

10. Justine Braisaz (Fra) 47,9 (2)

46. Anja Eržen (Slo) 2:14,7 (3)

75. Urška Poje (Slo) 3:46,6 (4)