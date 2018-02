Brezhibni Jakov Fak srebrn na 20 km! (FOTO) 

J. P., N. Gr.

Pjongčang - Slovenski biatlonski šampion Jakov Fak se je požvižgal na prva dva neposrečena nastopa (v sprintu in zasledovanju) na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu in se danes ponovno dvignil kot feniks iz pepela in spisal novo izjemno športno zgodbo. Osvojil je namreč srebrno odličje na 20-kilometrski posamični preizkušnji, do zlata pa mu je zmanjkalo pičlih 5,5 sekunde. Premoč je moral priznati zgolj Norvežanu Johannesu Thingnesu Bøju, ki je bil po dveh zgrešenih strelih res hiter v smučini, Jakov pa se je lahko pohvalil z mojstrskim strelskim iztržkom – v 20 poskusih mu ni namreč roka zadrhtela niti enkrat samkrat!

Našemu 30-letniku so bile današnje razmere v Južni Koreji dosti bolj pisane na kožo kot prejšnje dni, saj je brutalni mraz nekoliko popustil, tudi veter je bil šibkejši. To je Jakov odprtih rok unovčil in se od enega do drugega strelskega postanka vzpenjal po razpredelnici, naposled pa izkoristil tudi nenatančnost nekaterih favoritov za odličja z Martinom Fourcadom na čelu, ki je zadnji dve tarči pustil nepobeljeni, in se povzpel na zmagovalni oder. V zadnjem krogu je zbral še dovolj moči, da je odpravil Avstrijca Dominika Landertingerja, ki je bil ravno tako brezhiben na strelišču, in Sloveniji zagotovil prvo odličje v Pjongčangu. Srebrnega leska!

Jakov Fak na strelišču. Foto: Matej Družnik/Delo

Zanj je to že druga olimpijska kolajna v karieri, prvo je osvojil še pod hrvaško zastavo, na igrah leta 2010 v Vancouvru je bil namreč bronast v desetkilometrskem sprintu. Da mu enkrat daljša individualna preizkušnja zelo ustreza, je dokazoval že v preteklosti na svetovnih prvenstvih v tej disciplini: že leta 2009 je bil namreč ravno v Pjončangu (tedaj še v hrvaški reprezentanci) bronast, tri leta pozneje pa se je v Ruhpoldingu okitil celo z naslovom svetovnega prvaka. Slovenski biatlon se tako s še drugih olimpijskih iger vrača z (vsaj enim) odličjem, pred štirimi leti je zanj v Sočiju poskrbela Teja Gregorin, ki je zaradi dopinškega prekrška v Koreji ni.

»Tak nastop je takoj po tekmi težko komentirati. A uspelo mu je narediti želen rezultat. Mislim, da si ga zasluži. Posebej se je pripravljal, veliko tudi sam, in to se mu je lepo obrestovalo,« je po tekmi za televizijo Slovenija povedal glavni trener reprezentance Tomaš Kos in pohvalil zanesljivost svojega varovanca na strelišču.

Tekmovanj v Pjongčangu v Mrkoplju rojeni biatlonec, ki se je sam umaknil iz izbora za slovenskega zastavonošo na odprtju letošnjih olimpijskih iger, ni začel najbolje. Najprej je v hudem mrazu, ki ga ne prenaša dobro, z dvema zgrešenima streloma zasedel 23. mesto v sprintu, nato mu je v zasledovanju roka zadrhtela kar šestkrat in je zgrmel po razpredelnici še bolj navzdol, na 47. mesto. Danes pa se je na progo pognal odločneje, vedoč, da nima več ničesar izgubiti. Brezhibni strelski nastopi so ga gnali naprej, pred zadnjim, dvajsetim poskusom je nekoliko počakal, umiril roko – in zadel, s čimer je kot eden od le treh tekmovalcev na preizkušnji (!) ohranil popolno strelsko brezhibnost.

Jakovu Faku se je na obrazu končno narisal nasmešek. Foto: Matej Družnik/Delo

Kljub dvema minutama pribitka se je v osmem nastopu do prve olimpijske kolajne, in to kar najžlahtnejšega leska, vendarle dokopal 24-letni Norvežan Johannes Thingnes Bø, ki je bil v smučini hiter kot blisk in je z neverjetnim tekom, v katerem je bil za skoraj tri četrt minute hitrejši tudi od glavnega favorita Martina Fourcada, ki je vodil do zadnjega streljanja, izničil ves zaostanek zaradi strelskih spodrsljajev. Faka je ugnal za 5,5 sekunde, tretjeuvrščenega Landertingerja pa za 14,2 sekunde. Jakov je vpisal 21. čas teka, dve sekundi je bil v smučini od njega hitrejši tudi reprezentančni kolega Klemen Bauer.

Drugi najboljši Slovenec je tekmo končal na prav tako zelo dobrem petnajstem mestu, vse možnosti za borbo za vrh pa zapravil že pri prvem streljanju stoje, ko je dvakrat sprožil mimo tarče. Odtlej ni več zgrešil. Dvakrat se je roka zašibila tudi Mihi Dovžanu, ki pa je kljub temu končal na zelo spodobnem 35. mestu, prehitel pa številna zveneča imena z Nemcem Simonom Schemppom na čelu. Strelski nastop se je popolnoma ponesrečil zgolj Mitji Drinovcu, ki si je prislužil kar pet minut pribitka in na 80. mestu prehitel le peščico tekmecev. Vodilni biatlonec olimpijske zime, Francoz Martin Fourcade, je razočaran zasedel peto mesto, potem ko se mu je še po 18 sproženih strelih nasmihalo odličje najžlahtnejšega leska.

IZIDI

1. Johannes Thingnes Bø (Nor) 48:03,8 (2)

2. Jakov Fak (Slo) + 5,5 (0)

3. Dominik Landertinger (Avs) 14,2 (0)

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 29,1 (1)

5. Martin Fourcade (Fra) 42,4 (2)

6. Benjamin Weger (Švi) 48,6 (1)

7. Michal Krčmar (Češ) 1:15,5 (1)

8. Fredrik Lindström (Šve) 1:22,1 (1)

9, Erik Lesser (Nem) 1:27,3 (1)

10. Emil Hegle Svendsen (Nor) 1:36,7 (2)

15. Klemen Bauer (Slo) 2:03,2 (2)

35. Miha Dovžan (Slo) 3:50,4 (2)

80. Mitja Drinovec (Slo) 8:02,6 (5)