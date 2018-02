Čehi strli ameriški odpor šele po kazenskih strelih 

Norveški hokejisti, ki so včeraj z olimpijskega turnirja izločili rise, niso prišli daleč, v četrtfinalu so jih zaustavili Rusi.

J. P.

Pjongčang - Čehi so prvi polfinalisti olimpijskega hokejskega turnirja v Pjongčangu, vendar pa je bila njihova pot skozi četrtfinale dolga in trnova. Američani, ki so se v osmerico prebili po gladki zmagi v včerajšnjem razigravanju s Slovaško (5:1), zlepa niso želeli prodati kože, kapitulirali pa so šele po izvajanju kazenskih strelov (2:3). Češka se je tako tekmecu maščevala za poraz v četrtfinalu prejšnjih iger v Sočiju (2:5) in ostaja v igri za odličje, prvo po Torinu leta 2006.

Donato zdaj prvi strelec turnirja

Da je bila njena zmaga zaslužena, potrjuje razmerje sproženih strelov v okvir vrat (29:20), vendar pa redni del in podaljšek zmagovalca še nista odločila. Izid 2:2 je bil na semaforju od 31. minute, ko je celo z igralcem manj na ledni ploskvi izenačil Jim Slater. Američani so prvi zadeli prek Ryana Donata, ki je vpisal že svoj peti gol na turnirju in je zdaj vodilni strelec, potek sta zasukala Jan Kolar, ki je izkoristil številčno premoč, in Tomaš Kundratek. Tudi v desetminutnem dodatku se mreži nista več zatresli.

Pavel Francouz je v loteriji kazenskih strelov zaklenil mrežo. Foto: Brian Snyder/Reuters.

Francouz zaklenil mrežo

Odločala je torej loterija kazenskih strelov, v kateri sta se izkazala oba čuvaja mreže, Ryan Zapolski in Pavel Francouz, ki je v petih poskusih celo ostal nepremagan, junak češke zmage pa je bil edini strelec Petr Koukal, ki je bil uspešen že v drugi seriji. V polfinalu zdaj Čehe v evropskem derbiju čakajo visoko favorizirani ruskimi olimpijci na čelu z Iljo Kovaljčukom. Popoldanska četrtfinalna para (z začetkom ob 13.10) sta Kanada - Finska in Švedska - Nemčija.

Američani brez polfinala prvič po Torinu

»Bilo je ogromno pritiska na slehernem od nas. To je vendarle četrtfinale olimpijskega turnirja, takšnih tekem ne igramo vsak dan, zato sem bil pod velikim pritiskom tudi jaz. Ko sem zadel kazenski strel, mi je odleglo,« je poudaril prekaljeni 35-letni center Koukal, v minuli sezoni kapetan Avtomobilista Jekaterinburga v KHL, v tej pa v domači ligi član prvoligaškega moštva Hradec Kralove, pri katerem si deli slačilnico tudi s slovenskim reprezentantom Blažem Gregorcem. Američani so brez olimpijskega polfinala ostali prvič po Torinu 2006.

Rusi z lahkoto

Precej lažje delo za vstop v polfinale so imeli ruski olimpijci, ki so v prvem delu turnirja edini položili slovenske rise, toda tedaj zelo prepričljivo, s kar 8:2. Podobno brez težav so danes zlomili tudi odpor Norvežanov, ki so včeraj poslali izbrance selektorja Karija Savolainena domov, danes pa so bili ob hudem porazu z 1:6 daleč od novega uspeha. Zmogli so zgolj 14 strelov v nasprotnikov okvir vrat, Rusi kar 32, skoraj vsak peti je bil tudi uspešen. Nobeden od igralcev zmagovite zasedbe ni zadel več kot enkrat, trije goli so padli ob številčni premoči na ledu, izbranci Olega Znaroka so bili ob prvih treh priložnostih vselej uspešni v igri 5:4.