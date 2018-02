Charlotte Kalla prva z zlatom, Marit Bjørgen v zgodovino

Pjongčang - Prva zmagovalka na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu je smučarska tekačica Charlotte Kalla. Švedinja je v skiatlonu, 15-kilometrski kombinaciji proste tehnike in klasičnega koraka, za slabih osem sekund ugnala najuspešnejšo zimsko olimpijko vseh časov, Norvežanko Marit Bjørgen, ki je s srebrno kolajno postala tudi tekmovalka z največ osvojenimi odličji. Zdaj jih bo imela v vitrini že enajst (šest zlatih, štiri srebrne in eno bronasto), pred njo sta le še njena rojaka Ole Einar Bjørndalen s trinajstimi, ki pa ga v Pjongčangu ni, in Bjørn Dæhlie z 12 kolajnami. Na najnižjo stopničko se je zavihtela finska tekačica Krista Pärmäkoski, ki je v ciljnem finišu za las - za manj kot sekundo - prehitela še eno Švedinjo Ebbo Andersson.

Edina slovenska predstavnica, 22-letna Manca Slabanja, je, z zaostankom sedmih minut in 13 sekund, zasedla končno 59. mesto, prehitela pa zgolj eno tekmico. Manca pa ni bila edina Slovenka na uvodni preizkušnji, saj je tekmovala tudi Barbara Jezeršek, ki pa že nekaj let zastopa barve Avstralije. Zasedla je 39. mesto, od najhitrejše pa je bila počasnejša za skoraj štiri minute. Tridesetletna Kalla je sicer še nadgradila nastop iz Sočija, pred štirimi leti je bila namreč v tej disciplini druga. Zanjo je to že tretja zlata kolajna na olimpijskih igrah, po štafetni iz Sočija in posamični na 10 kilometrov v prosti tehniki iz Vancouvra 2010.

Manca Slabanja je bila edina slovenska predstavnica v skiatlonu. Foto: Dominic Ebenbichler/Reuters.

Prve besede olimpijske zmagovalke po koncu preizkušnje so bile: »Pri prečkanju ciljne črte sem bila presrečna. Čutila sem olajšanje, predvsem pa neizmerno srečo.« Edina slovenska predstavnica v skiatlonu Manca Slabanja je po nastopu dejala: »Z nastopom seveda nisem zadovoljna, kajti štartala sem malce prehlajena, zato sem težko dihala, kar se mi je poznalo že na prvem klancu. Sicer mi gre bolje drsalni slog, a danes mi ni šlo nič dobro od nog.«

Nekoliko bolj zadovoljna je bila Jezerškova, ki je prvič na olimpijskih igrah nastopila pod avstralsko zastavo: »Predvsem je bil današnji nastop nekaj posebnega, ker zdaj tekmujem za Avstralijo in ne za Slovenijo. Pritisk je bil mogoče bolj z moje stani, ker sem želela pokazati, kar znam. A zelo sem ponosna, da sem lahko zastopala Avstralijo in ji prinesla fantastičen rezultat.«

IZIDI ŽENSKEGA SKIATLONA

1. Charlotte Kalla (Šve) 40:44,9

2. Marit Bjørgen (Nor) + 7,8

3. Krista Pärmäkoski (Fin) 10,1

4. Ebba Andersson (Šve) 10,9

5. Jessica Diggins (ZDA) 14,7

6. Nathalie von Siebenthal (Švi) 17,6

7. Teresa Stadlober (Avs) 26,6

8. Natalija Neprjajeva (Oli) 33,0

9. Heidi Weng (Nor) 40,7

10. Stina Nilsson (Šve) 48,9

39. Barbara Jezeršek (Avst) 3:54,4

59. Manca Slabanja (Slo) 7:12,9

Marit Bjørgen si zdaj lasti že 11 olimpijskih odličij. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP.