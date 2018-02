Fak psihološke prednosti kolajne ni najbolje izkoristil 

N. Gr.

Pjongčang - Jakov Fak se tokrat ni uspel prebiti na zmagovalni oder, novo odličje mu je odnesel zgrešen strel na tretjem streljanju, tudi v teku pa danes ni bil najbolj razpoložen. Kljub vsemu je prikazal novo dobro predstavo in z desetim mestom zaključuje posamične nastope na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Za zmago se je odvijala prava drama, Simon Schempp in Martin Fourcade sta cel zadnji krog pretekla skupaj, v šprintu je Schempp napadel iz zavetrja in o zmagovalcu je odločil fotofiniš, ki je pokazal, da je Francoz nekaj centimetrov prej prečkal ciljno črto. Bron je osvojil Norvežan Emil Hegle Svendsen.

»To je bila prava moška tekma, zame zelo naporna. Iz sebe sem poskušal iztisniti vse, kolikor je šlo, vsak krog sem šel čez mejo svojih zmožnosti. Na koncu sem to tudi plačal, saj na koncu nisem imel energije. Sam pogled na vrh hriba je bolel, kaj šele delo. Na strelišču sem zgrešil 15. strel, za katerega sem se tudi odločil, da ga opravim od začetka, a ga nisem dovolj dobro,« na cilju ni bil najboljše volje Fak.

Tek ga je enostavno izmučil, priznava, da je ni v najboljši tekaški formi, v preteklosti je znal s tekom opraviti precej bolje: »Če zavrtimo film nazaj, v istem obdobju lani sem lahko le ležal v postelji, jedel in spal, zato menim, da je tudi deseto mesto lep uspeh. V teku je trenutno to, kar sem pokazal, moja meja,« meni junak prejšnje tekme, ki mu je nekaj energije vzelo tudi vse, kar se je dogajalo po osvojitvi srebrne kolajne v tekmi na 20 kilometrov.

»Emotivno je bila srebrna medalja zame veliko praznjenje, predvsem zaradi dogodkov v zadnjih dveh letih. Že to, da nisem mogel noč po tekmi spati, mi je zagotovo odvzelo nekaj moči. Vseeno pa sem si želel še enkrat pokazati dobro predstavo, mislim, da je bila psihološko gledano srebrna kolajna danes zame prednost, ki pa je nisem najbolje izkoristil,« je zaključil Fak.

Solidno se je odrezal tudi Klemen Bauer, ki je zgrešil štiri strele in tekmo končal na 20. mestu. Zadovoljen je bil s prikazanim v smučini, vendar so ga štirje zgrešeni streli oddaljili od boja za najvišja mesta: »Napadal sem najvišja mesta, kar ste lahko videli na začetku, ko sem bil v ospredju. Želel sem tvegati, kar sem tudi storil. Žal, prvo napako na strelišču sem lahko popravil s tekom in hitrim streljanjem, v stoječem položaju pa je bilo na koncu napak preveč, tako da se je naredila razlika, ki jo je bilo težko nadoknaditi.«

Jakov Fak je zgrešil le 15. strel. Foto: AFP

POTEK TEKME

V prvem krogu tako Bauer kot Fak brez težav sledita ritmu, ki ga narekuje Fourcade. Na strelišču vlada brezvetrje. Fak je streljal odlično, hitro pokril vseh pet tarč in strelišče zapustil na drugem mestu, Bauer pa je zgrešil en strel in moral v kazenski krog, izgubil bo slabe pol minute, a tudi za Bauerja ni še nič izgubljenega, če bo v nadaljevanju na strelišču brezhiben. Fourcade je zelo nervozen, najprej je zgrešil en strel in moral v kazenskih krog, nato pa v teku še padel in izgubil nekaj dragocenih sekund. Fak tudi v drugem krogu sledi tempu prve skupine in se »skriva« v zavetrju, iz ozadja pa je Fourcade že skorajda ujel vodilno skupino in izničil zaostanek kazenskega kroga.

Tudi po drugem streljanju Fak ostaja v igri za odličja, na strelišču si je vzel nekaj več časa, a pokril vse tarče in šel s strelišča kot peti, za vodilnim Benediktom Dollom zaostaja manj kot deset sekund, a Doll velja za enega najhitrejših tekačev v karavani. Johannes Thingnes Boe je zgrešil že trikrat in zelo težko se bo še vmešal v boj za vrh. Tudi Klemen Bauer je v drugo zadel vseh pet strelov in za Fakom zaostaja le za pet sekund, ima še vse možnosti za odličje.

Na tretjem streljanju je Fak dolgo čakal na zadnji strel in ga na koncu zgrešil, moral je v kazenski krog in odličje se mu izmika, tudi Bauer pa je moral dvakrat v kazenski krog. Fak je po streljanju na desetem mestu in bo moral veliko nadoknaditi v teku, če želi biti ob zadnjem streljanju še v igri za kolajno. V ospredju je Fourcade, ki spet teče izvrstno, sledita mu le Erik Lesser in Simon Schempp.

V teku Fak tokrat ni bil konkurenčen najboljšim. Foto: AFP

Na zadnje streljanje je trojica prišla skupaj, Lesser je zgrešil dvakrat, Fourcade in Schempp pa po enkrat in tekma je spet povsem odprta. Fak je zadel vseh pet strelov in ostaja v igri! Ob izhodu s strelišča je za bronom zaostajal deset sekund in odločalo bo, kdo bo imel največ energije v zadnjem krogu. V teku se je zaostanek Faka za tretjim mestom povečal in za kolajno bo danes bržkone nekoliko prekratek. V ospredju Schempp in Fourcade tečeta skupaj in boj za naslov olimpijskega prvaka je še povsem odprt. O zmagi je po šprintu odločal fotofiniš, Schempp je napadel iz zavetrja in na odločitev je bilo potrebno čakati kar dolgo, na koncu pa je za nekaj centimetrov vendarle slavil Martin Fourcade in osvojil še svoje drugo zlato v Pjongčangu.

Bron je osvojil Emil Hegle Svendsen, Jakov Fak v teku ni bil tako razpoložen kot konkurenti in v zadnjem krogu je zdrsnil na deseto mesto.

Skupinski štart (M, 15 km), izidi:

1. Martin Fourcade (Fra) 35:47,3 (2 zgrešena strela)

2. Simon Schempp (Nem) isti čas (1)

3. Emil Hegle Svendsen (Nor) +11,2 (2)

4. Erik Lesser (Nem) 11,6 (2)

5. Benedikt Doll (Nem) 18,8 (1)

6. Julian Eberhard (Avt) 30,7 (3)

7. Erlend Bjöntegaard (Nor) 32,1 (2)

8. Tarjei Boe (Nor) 34,6 (3)

9. Jesper Nelin (Šve) 34,6 (2)

10. Jakov Fak (Slo) 36,1 (1)

20. Klemen Bauer (Slo) 1:32,5 (4)