Finci strli domač oreh, Nemci v podaljšku do četrtfinalne vstopnice

J. P.

Pjongčang - Skozi stranska vrata so se danes v četrtfinale moškega hokejskega turnirja na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu poleg Norveške, ki je poslala domov rise, uvrstile še ZDA, Finska in Nemčija z zmagami v tekmah za razigravanje. Američani so v ponovitvi dvoboja iz skupinskega dela že zjutraj gladko, s 5:1, odpravili razglašene Slovake, jutri ob 4.10 jih čaka četrtfinalni obračun s Čehi, ki v prvih treh tekmah niso poznali poraza, odpravili so tudi branilko naslova Kanado.

Razmerje strelov 36:19

V popoldanskih dvobojih so imeli lažje delo Finci, ki so končali pot gostiteljev na olimpijskem turnirju, od Južne Koreje so bili boljši s 5:2. Drugače se obračun niti ni mogel razplesti, saj je imel skandinavski velikan na ledni ploskvi popolno premoč, ki se je slikovito odrazila tudi v razmerju sproženih strelov v okvir vrat - kar 36:19. Prva dva gola je ob številčni premoči dosegel Petri Kontiola, na 3:0 povišal Miro Heiskanen, za evforijo na tribunah pa je domača zasedba poskrbela tik po tem, ko se je dvoboj prelomil v drugo polovico.



Finci v četrtfinalu s Kanado

V razmaku dveh minut sta namreč zadela eden od šestih Severnoameričanov v korejskem dresu, 196 centimetrov visoki v Kanadi rojeni napadalec Brock Radunske, in Džin-huj An. Šele v zadnjem delu so Finci vendarle strli tekmečev čvrst odpor. Še tretjič so unovčili igralca več na ledu, uspešen je bil Juuso Hietanen, njihovo zmago je sedem sekund pred zadnjim piskom sirene potrdil Sakari Manninen, ki je stresel prazno mrežo. Finsko zdaj v četrtfinalu (jutri ob 13.10) čaka obračun s Kanado, nasproti si bosta torej stali reprezentanci, ki sta se v Sočiju znašli na stopničkah.

Petri Kontiola je dvakrat zadel ob številčni premoči. Foto: Grigor Dukor/Reuters.

Konec po 26 sekundah podajška

Najbolj trd obračun današnjega razigravanja pa so v sosedskem derbiju prikazali Švicarji in Nemci, ki so se veselili mukoma priborjene zmage z 2:1, dvoboja je bilo konec šele v podaljšku. A tedaj izjemno hitro, že v 26. sekundi je zmagovalca odločil izkušeni 34-letni branilec Yannic Seidenberg, član Münchna v DEL. Švicarji so sicer že v deveti sekundi dvoboja ostali z le štirimi možmi v polju, saj je moral zaradi udarca v glavo na petminutno hlajenje na kazensko klop Cody Almond, kar so tekmeci hitro unovčili.



Kar 41 kazenskih minut

Že v 79. sekundi so vodili, med strelce se je vpisal Leonhard Pföderl. Vendar pa se Švica ni dala, v 24. minuti je izid poravnal Simon Moser, odtlej se mreži do konca rednega dela nista več zatresli. Da je bil dvoboj res trd in neizprosen, potrjuje tudi kar skupno 41 kazenskih minut na obeh straneh. Nemci se bodo jutri ob 13.10 v četrtfinalu udarili s Švedi, ki so bili v prvem delu olimpijskega turnirja daleč najboljše obrambno moštvo, saj so v treh dvobojih prejeli en sam zadetek. Z 1:0 so bili boljši tudi od jutrišnje tekmice.