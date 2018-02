Fourcadu tretje zlato v Pjongčangu

J. M., L. Z., STA

Pjongčang - Francoska mešana štafeta je osvojila zlato kolajno na tekmi mešanih štafet. Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux in Martin Fourcade so s prednostjo 21 sekund ugnali reprezentanco Norveške, na tretjem mestu pa so končali Italijani, potem ko je Dominik Windisch v ciljnem šprintu ugnal Nemca Arnda Peifferja. Slovenska štafeta v postavi Urška Poje, Anja Eržen, Klemen Bauer in Jakov Fak je osvojila končno 14. mesto.



Dve tretjini današnje biatlonske preizkušnje se je odličje najbolj žlahtnega leska nasmihalo Nemčiji. Vanessa Hinz je predala kot druga, nato pa sta ena od absolutnih junakinj letošnjih olimpijskih iger Laura Dahlmeier, ki je v Južni Koreji osvojile dve zlati in eno bronasto kolajno, ter Erik Lesser Nemčiji priborila skoraj trideset sekund prednosti pred zasledovalci. A to ni zadostovalo za nemško zmago, njihovo novo južnokorejsko veselico je preprečil neverjetni Francoz Martin Fourcade, ki je z izjemnim tekom in preudarnim strelskim nastopom (zadel je vseh deset tarč) svoji državi prinesel novo odličje najbolj žlahtnega leska.



Veliki Francoz

Devetindvajsetletni Fourcade je skupno osvojil že svojo peto zlato odličje na olimpijskih igrah. Prvi dve je osvojil pred štirimi leti v Sočiju na posamičnih tekmah na 20 km in 12,5 km v zasledovanju, v Pjongčangu pa je svojo bero oplemenitil na nove tri zlate kolajne na 15 km dolgi preizkušnji s skupinskim startom, na 12,5 km v zasledovanju ter na današnji mešani ekipni tekmi. A »veliki Francoz« do pete kolajne ne bi zmogel brez pomoči svojih rojakov Marie Dorin Habert, Anais Bescond in Simona Desthieuxa, ki so bili med današnjo tekmo vseskozi »med top 4«, piko na i pa je z novo izjemno predstavo v zadnji predaji postavil prav Fourcade.

Za Francijo se je uvrstila norveška štafeta v postavi Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Boe in Emil Hegle Svendsen. Zadnji tekmovalec v biatlonski štafeti Svendsen je predvsem izkoristil velike težave zadnjega nemškega predstavnika na današnji tekmi Arnda Peifferja. Nosilcu zlate kolajne na letošnji prvi biatlonski sprinterski tekmi v Pyeongchangu se je v zadnji predaji povsem zalomilo, v ciljnem sprintu pa mu je »zaušnico« primazal še Italijan Dominik Windisch ter svoji državi priboril odličje bronastega leska, ki so jo osvojili še Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer in Lukas Hofer.



Fak pričakoval več

Slovenija je današnjo mešano preizkušnjo končala na 14. mestu. Po nastopih Pojetove in Erženove je zasedala 17. mesto, Bauer in Fak pa sta pridobila tri mesta. »Od današnje tekme sem več pričakoval,« je takoj po prihodu v cilj dejal Fak, nosilec srebrnega odličja na 20 km v Pjongčangu, in dodal: »Takoj po tekmi je zelo težko ocenjevati nastope drugih, tudi svojega ne morem oceniti z odliko. Na zadnjem strelskem postanku sem skušal čim hitreje odstreljati in pridobiti kakšno sekundo, a se tveganje ni izplačalo. Vsi v ekipi smo se trudili po svojih najboljših močeh.«

»Vsi v reprezentanci smo upali na boljši izhodiščni položaj po uvodnih dveh predajah, a nimamo kaj. Gre za ekipno tekmo in to moramo sprejeti. Pred svojim nastopom se nisem vnaprej predal, skušal sem nadoknaditi, kar se je dalo, žal mi je le, da takšne predstave nisem uprizoril na posamični tekmi. Po napornem tednu sem se danes sijajno počutil tako na tekaški progi kot strelišču,« je po tekmi dejal Bauer.

»Strelski nastop leže je bil v redu, zalomilo se mi je v stoječem položaju, kjer sem morala v kazenski krog. V zadnjih treh dneh sem se borila z močnim prehladom, pred današnjo tekmo je bilo veliko neznank, ob tem pa tudi nisem bila kos tekmovalnemu pritisku,« je po tekmi dejala Erženova, medtem ko je Pojetova dodala: »Moj nastop ni bil najboljši. Začela sem dobro, v strelskem nastopu stoje pa nisem imela dovolj 'fokusa', enostavno nisem bila dovolj zbrana.«

Izidi:



1. Francija 1:08:34,3/0+4(Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux, Martin Fourcade)2. Norveška + 20,9/1+11(Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Boe, Emil Hegle Svendsen)3. Italija 26,9/0+7(Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch)4. Nemčija 27,2/1+75. Belorusija 55,5/0+36. Finska 1:03,9/0+37. Ukraijina 1:12,1/0+58. Češka 1:39,3/0+89. Roš 2:14,8/0+1010. Avstrija 2:22,0/0+14...