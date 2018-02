Gerard prvi olimpijski prvak iz 21. stoletja

N. Gr.

Pjongčang - Ameriški najstnik Redmond Gerard iz Colorada je izkoristil deskarsko znanje, ki ga je kot otrok nabiral v snežnem parku za svojo hišo, in se na drugem koncu sveta razveselil prve olimpijske zlate kolajne ter se zapisal v zgodovino kot prvi predstavnik generacije 21. stoletja, ki je postal olimpijski prvak.

V finalni vožnji je dosegel rezultat 87.16, kar je bilo dovolj, da je premagal Kanadčana Maxa Parrota in Marka McMorissa, ki sta se zadovoljila s srebrom in bronom. Zmaga Gerarda je prva za ZDA na igrah v Pjongčangu. Snežni park so prvič na olimpijskih igrah izvedli šele v Sočiju pred štirimi leti, ko je bil najboljši še en Američan Sage Kotsenburg.

Slovenskih deskarjev v snežnem parku ni bilo. Gerard bo imel še eno priložnost za olimpijsko odličje, ko se bo s Parrotom in McMorrisom udaril še na veliki skakalnici.

Deskanje, snežni park, moški:

ZLATO: Redmond Gerard (ZDA)

SREBRO: Max Parrot (Kan)

BRON: Mark McMorris (Kan)